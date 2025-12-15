Rođen je u Rijeci, a izabrao Srbiju: Hrvatska opet priča o srpskom vaterpolisti

Povremeni reprezentativac Srbije Marko Radulović usred sezone pravi šokantan transfer u Hrvatskoj.

Kada je Riječanin Marko Radulović odlučio da u seniorskoj karijeri brani boje reprezentacije Srbije, u Hrvatskoj je nastao potpuni šok! Izgubili su jednog od svojih najtalentovanijih igrača, koji je odlučio da pojača redove komšijske selekcije, ali i jednog od najvećih rivala na međunarodnoj sceni. Ovih dana Radulović je ponovo u centru pažnje.

Povremeni reprezentativac Srbije novi je igrač zagrebačke Mladosti, u koju stiže zbog velikih finansijskih problema koje ima ekipa Primorje EB iz Rijeke. Prije samo šest mjeseci Marko Radulović se vratio u svoj matični klub nakon što je sedam godina proveo u Srbiji igrajući za Vojvodinu, Šabac, kragujevački Radnički i Novi Beograd i kratke avanture u italijanskom Posilipu.

Klub iz Rijeke jednostavno više nema novca za plaćanje igrača, pogotovo onih najboljih poput Radulovića, koji je u prvom dijelu sezone bio najbolji strijelac tima sa 17 golova na četiri prvenstvene utakmice. On je, inače, već četvrti igrač koji je u posljednjih pola godine Rijeku zamijenio Zagrebom, a krenuo je putem golmana Maura Ivana Čubranića i igrača Viktora Tončinića i Karla Babića.

Tako će Mladost za drugi dio sezone dobiti još jedno veliko pojačanje, u vidu povremenog srpskog reprezentativca. Tokom prethodnih nekoliko godina Marko Radulović je sa srpskim klubovima osvajao šampionske titule, nacionalne kupove i trofeje u tada izuzetno kvalitetnoj Regionalnoj ligi koja više ne postoji.

