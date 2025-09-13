logo
Srbija izbjegla Hrvatsku na Evropskom prvenstvu: Spojio ih žrijeb, ali pravila su spriječila

Srbija izbjegla Hrvatsku na Evropskom prvenstvu: Spojio ih žrijeb, ali pravila su spriječila

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Beograd će biti domaćin Evropskog prvenstva, a Srbija i Hrvatska neće igrati u grupnoj fazi iako je žrijeb tako htio.

Srbija izbjegla Hrvatsku na Evropskom prvenstvu: Spojio ih žrijeb, ali pravila su spriječila Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo za vaterpoliste igraće se početkom 2026. godine u Beogradskoj areni, a Srbija će imati veoma velike ambicije pred domaćom publikom. Na žrijebu održanom u Belom dvoru Srbija je saznala kojim putem treba da ide kako bi stigla do zlatne medalje.

Izabranici selektora Uroša Stevanovića osvojili su zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i tako pokazali da su i dalje u samom vrhu svjetskog vaterpola. Sad ćemo od njih očekivati da to i potvrde - igraće se pred brojnim navijačima Srbije, koji će se nadati da možemo do još jedne titule, čak pete od kako se Crna Gora odvojila 2006. godine.

Grupe za Evropsko prvenstvo u vaterpolu, Beograd 2026:

  • Grupa A: Malta, Francuska, Crna Gora, Mađarska
  • Grupa B: Slovenija, Grčka, Hrvatska, Gruzija
  • Grupa C: Holandija, Izrael, Srbija, Španija
  • Grupa D: Turska, Rumunija, Italija, Slovačka

Nakon što su izvučeni svi timovi iz šrvog šešira, a zatim Crna Gora kao prvi tim iz drugog, vaterpolista Filip Filipović uze je u ruke kuglicu u kojoj je bila Srbija. Žrijeb je želio da ih pošalje u grupu B, na megdan selekciji Hrvatske, ali su pravila rekla drugačije. Zbog toga što su organizatori turnira, reprezentacija Srbije mogla je da se nađe samo u grupama A ili C - pa su automatski poslati na megdan Špancima.

Titulu evropskog šampiona brani upravo Španija, koja je 2024. godine u finalu EP u Zagrebu pobijedila Hrvatsku rezultatom 11:10. Dvije godine ranije titula je pripala Hrvatima, a dvije godine prije toga najbolji u Evropi bili su Mađari. Srbija je zlatne medalje osvojila 2012, 2014, 2016. i 2018. godine, a na posljednja tri takmičenja nemaju osvojeno odličje.

Šampionat Evrope igra se od 10. do 25. januara 2026. godine na istom mjestu kao prije deset godina - u Beogradskoj areni. To znači da će srpski klubovi koji igraju u Evroligi morati da se nakratko isele iz dvorane. Crvena zvezda će se preseliti u halu "Aleksandar Nikolić" na drugom kraju grada, dok je plan Partizana da mečeve kao domaćin igra i van Srbije.












Tagovi

Vaterpolo Srbija Hrvatska

