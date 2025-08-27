Dubravko otišao na sistematski i to mu je spasilo život: Dobio dijete u 5. deceniji i preko noći sve se promijenilo

Proslavljeni as Dubravko Šimenc ima tešku porodičnu priču koja inspiriše.

Legendarni hrvatski vaterpolista Dubravko Šimenc iza sebe ima blistavu karijeru. Sa reprezentacijama Jugoslavije i Hrvatske je osvajao medalje, igrao je za velike evropske klubove u domovini, Italiji, SAD-u, ali je ipak kruna njegove karijere osvajanje zlatnog i srebrnog odličja na Olimpijskim igrama 1988, odnosno 1996 godine.

Porodica je uvijek bila njegova najveća podrška, a hrvatsku javnost je iznenadila vijest da su Dubravko i supruga nakon skoro dvadeset godina od rođenja ćerke Karle dobili sina Tomu. Razlog je i više nego tužan, ali i inspirišući. On je imao 46 godina, dok je supruga u tom momentu imala 41.

"Poznato je zašto smo se odučili na treće duhete. Naša druga djevojčica je dijete sa posebim potrebama, tako da je to bila zajednička odluka. Nije bila laka, ali naša je želja bila da jednog dana o Karli preuzmu brigu Nika i Toma, to nam je nekako životna misija. Sve je prolazno pa tako i to, ali kad počnem da razmišljam o brojevima, onda stanem. Biti roditelj ogromna je obaveza, velika odgovornost, ali i najveća sreća koju ti život daje", rekao je jednom prilikom Šimenc.

Čest je učesnik humantiranih akcija i za ćerku Karlu kaže da je ona "anđeo čuvar" porodice.

"Karla je naša najveća preokupacija koja živi sa nama i uvijek će biti s nama. Ona je naš Križ! Teško mi je da govorim o Karli, jer znam da jako puno roditelja ima iste ili slične probleme i da svako na svoj način proživljava život. Karla je djevojka koja ti stalno govori da te voli, a samo mi znamo zašto. Ona je naš anđeo, naš centar svemira. Ona je najveći razlog da nikada ne odbijem nijednu humanitarnu akciju, a ima ih jako puno. Želim da pomognem svakome. Nekada je to teško, a svima njima treba tako malo", izjavio je za portal Katehetski.

Dubravko u posljednje vrijeme ima zdravstvenih problema, što je otkrio tokom rutisnkog sistematskog pregleda.

"U posljednjih nekoliko mjeseci imao sam malih zdravstvenih problema tako da pratim savjete jedne divne doktorke, Davorke Herman, u vezi sa ishranom i svime. Pojavio mi se neki dijabetes, mali, početak, 'ajmo reći, tako da sam to stvarno ozbiljno shvatio i, naravno, što je moguće više se krećem. Otkrio sam na sistematskom pregledu, a doktorka Herman je rekla: "Sad je ozbiljno, sad se moramo ozbiljno pozabaviti time", tako da sam to ozbiljno i shvatio", rekao je jednom prilikom slavni vaterpolista i priznao da mu je sistematski pregled spasio život.

