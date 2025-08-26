Srbija i Crna Gora formirale zajedničku ligu u vaterpolu!

Vaterpolo klubovi Srbije i Crne Gore igraće zajedničku ligu od septembra.

Regionalna liga u vaterpolu trenutno ne postoji, ali srpski i crnogorski klubovi ipak će igrati isto takmičenje. Klubovi i vaterpolo savezi postigli su dogovor i u Beogradu definitivno oformili takmičenje koje će početi krajem septembra.

U narednih desetak dana biće formirani komiteti i radne grupe koje će doneti neophodne odluke za funkcionisanje lige.

Vaterpolo savez Srbije objavio je da će ime takmičenja biti "Premijer liga", u kojoj će Srbija dati pet predstavnika - Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvenu zvezdu i Partizan, dok će Crnu Goru predstavljati Jadran, Primorac i Budućnost. Format takmičenja biće takav da će biti odigrano 14 kola dvokružno, sa Fajnal-forom kao završnicom.

Takođe, formirana je i Prva liga, u kojoj će Srbiju predstavljati Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd, a Crnu Goru Kataro i Budva. Ova liga igraće se kroz dva kola.

Ko je sve prisustvovao sastanku?

Na sastanku su Srbiju predstavljali predsednik Viktor Jelenić, generalni sekretar Nemanja Marijan, izvršni direktor Đorđe Đorđević, sportski direktor Milan Aleksić, predstavnik Radničkog Jugoslav Vasović, predstavnik Novog Beograda Aleksandar Šoštar i predstavnik Vojvodine Vojkan Jovanović. Ispred Crne Gore su bili potpredsjednik saveza Miloš Mračević, predsjednik Primorca Siniša Kovačević i predsjednik Budve Goran Rađenović.

