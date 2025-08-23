logo
Kad neće Hrvati, ima ko hoće: Srbi i Crnogorci napravili novu ligu, igraće i "vječiti"

Kad neće Hrvati, ima ko hoće: Srbi i Crnogorci napravili novu ligu, igraće i "vječiti"

Autor Dragan Šutvić
0

Sve je jasnije da dobijamo novu Regionalnu ligu u vaterpolu i to bez Hrvata.

Regionalna liga u vaterpolu bez hrvatskih klubova Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Da li se Regionalna liga u vaterpolu gasi? Takva mogućnost najavljena je prije nekoliko nedjelja pošto su Hrvati digli glas, ali čini se da su u Srbiji i Crnoj Gori ipak zainteresovani da se i dalje igra. Zato postoji mogućnost da Regionalna liga nastavi da "živi", međutim bez Hrvata, prenosi "Mozzart Sport".

Na pomolu je nova liga u kojoj bi igrali samo klubovi iz Srbije i Crne Gore i igralo bi se po turnirskom sistemu, a već u ponedjeljak trebalo bi da dođe do sastanka Saveza na kojem bi se riješilo ovo pitanje.

Nova liga trebalo bi da ima osam klubova - pet iz Srbije i tri iz Crne Gore - dok bi paralelno igrali i domaćna prvenstva, naravno uz evro-kupove ako su ih obezbijedili. Tako bi Srbiju trebalo da predstavljaju Radnički iz Kragujevca, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan, s tim da se čeka još potvrda crno-bijelih. Što se tiče Crne Gore, tu bi bili Jadran, Primorac i Budućnost, ali se čekaju još neki detalji oko finansija.

Zašto je "ugašena" Regionalna liga?

Regionalna vaterpolo liga, koja se igra od 2008. godine, neće više postojati u tom obliku. Bar naredne sezone. Problem je u samom kalendaru takmičenja jer je sljedeća godina vrlo naporna za vaterpoliste zbog brojnih reprezentativnih turnira, pa ima tu i finansija, imena bazena u Kotoru "Zoran Gopčević Džimi".

"Klubovi iz Srbije su imali ideju da igraju primarno svoje nacionalno prvenstvo, a potom završnicu ili samo plej-of Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao format, ali ni raspored", rekao je Perica Bukić koji je inače izvršni potpredsjednik Vaterolo saveza Hrvatske, ujedno i predsjednik UO Regionalne lige, dok je dodao da to nije i jedini razlog rastanka: "Postoji takođe još uvek iotvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru odnosno tamošnjem bazenu. To je dodatan problem koji otežava celu priču".

"Budući da se u januaru 2026. igra i Evropsko prvenstvo u Beogradu, a što će ‘uzeti’ dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025/26 ipak zamrznemo status Regionalne lige. Mi u Hrvatskoj ćemo dakle igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se takmičenje u kupu", rekao je Perica Bukić.

Kada već Hrvati nisu htjeli, čini se da su se Srbi i Crnogorci lako dogovorili.

