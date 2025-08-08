Gasi se regionalna vaterpolo liga: Srbi i Hrvati nisu mogli da se dogovore

Takmičenje u kome se takmiče srpski, hrvatski i crnogorski timovi je zamrznuto za sezonu 2025/26.

Gasi se regionalna vaterpolo liga i po prvi put od 2008. godine neće biti ovog takmičenja. Najbolji srpski, hrvatski i crnogorski klubovi se neće takmičiti na regionalnom nivou u sezoni 2025/26. Za sada je ova odluka donesena samo za narednu sezonu, a dalja budućnost takmičenja je neizvjesna.

Odluka je donetsena nakon sjednice Upravnog odbora, a sve je potvrđeno na zvaničnom sajtu takmičenja.

"Za sezonu 2025/26. očito postoji dosta problema", počeo je Perica Bukić, izvršni potpredsjednik Hrvatskog vaterpolsko saveza, a ujedno i predsjednik Upravnog odbora Regionalne lige.

Vaterpolo, ulustracija

"Klubovi iz Srbije su imali ideju da igraju primarno svoje nacionalno prvenstvo, a potom završnicu ili samo plej-of Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao format, ali ni raspored. Postoji takođe još uvijek i otvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru odnosno tamošnjem bazenu. To je dodatan problem koji otežava cijelu priču. Budući da se u januaru 2026. igra i Evropsko prvenstvo u Beogradu, a što će ‘uzeti’ dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025/26. zamrznemo status Regionalne lige. Mi u Hrvatskoj ćemo dakle igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se takmičenje u kupu", rekao je Perica Bukić.

Regionalno klupsko takmičenje zvano je u startu Jadranska liga, počelo je u sezoni 2008/09. U početku su ligu činili klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. U sezoni 2011/12. na jednu se godinu u ligu uključio i najbolji italijanski klub, Pro Reko. Godine 2014. u ligu su se uključili i klubovi iz Srbije.

Dosadašnji pobjednici Jadranske Regionalne lige:

2009. Jug Dubrovnik

2010. Jadran Herceg Novi

2011. Jadran Herceg Novi

2012. Pro Recco Genova

2013. Primorje Rijeka

2014. Primorje Rijeka

2015. Primorje Rijeka

2016. Jug Dubrovnik

2017. Jug Dubrovnik

2018. Jug Dubrovnik

2019. Mladost Zagreb

2020. Mladost Zagreb

2021. Radnički Kragujevac

2022. Novi Beograd

2023. Jug Dubrovnik

2024. Novi Beograd

2025. Radnički Kragujevac