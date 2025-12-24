Novi haos oko reprezentativca BIH: Rampa za Amara Alibegovića

Nastavlja se saga oko Trapanija i Amara Alibegovića kome nije dozvoljeno da promijeni klub.

Izvor: EPA/Georgi Licovski

Saga oko reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Alibegovića i dalje traje. Iako je dogovorio saradnju sa španskom Granadom, Trapani mu je blokirao transfer. Kako prenosi "Sportando", italijanski klub mu nije dao potrebnu dozvolu, tako da je njegov status sada neizvjestan. On se nedavno dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom, ali nije poznato da li je bilo konkretnih pregovora.

Predsjednik Trapanija Valerio Antonini je na sve načine želio da zadrži doskorašnjeg kapitena koji je odlučio da napusti klub zbog neisplaćenih zarada i kontroverzi, a "nogu je povukao" trener Jasmin Repeša.

Najavio je čelnik Trapanija ovakav scenario kada je na društvenim mrežama poslao jasnu poruku Alibegoviću i nema sumnje da će ovaj slučaj stići do Suda za sportsku arbitražu.

"Pobjedu odlučuje onaj koji ostaje, koji se bori protiv svega i svih, Aleks Latini na njegovom debiju kao trener, koji trijumfuje sa samo osam igrača zbog povreda Petručelija i Arčidiakona, Forda, Notaea, Rosata, Ebua, Sanogoa, Harta, Alena i Kapeletija, cijelo osoblje, onaj koji ne bježi kao lopov, sa 47 posto svoje godišnje plate uredno isplaćene ili onaj koji zakaže razgovor sa mnom, a onda ne trenira i bježi.

Pobjedu posvećujem i pravim navijačima koji su mi preplavili telefon porukama radosti, ali i pseudo-navijačima. Što se tiče ostalog, kao što sam već rekao, ako postoje preduzetnici iz Trapani spremni da plate koliko vrijedi jedan naslov Serije A, dobrodošli su, inače dobro znamo šta treba da se uradi i to ćemo učiniti bez davanja ikakvog kredita bilo kom transparentu", napisao je Antonini nakon jedne pobjede.

Alibegović posjeduje i bosanski i italijanski pasoš. Njegova košarkaška priča počela je u Rimu, gdje je završio srednju školu, a potom se preselio u Ameriku i završio koledž u Njujorku. Nakon toga se vratio u Evropu, gde je nastupao za Virtus Rim, Virtus Bolonja, Cedevita Olimpiju i Bodrumspor, da bi prošle godine stigao u Trapani i preuzeo kapitensku traku.

Alibegović je bilježio 8,6 poena, 3,6 skokova i 1,4 asistenciju od početka ove sezone, bio je jedan od lidera tima, ali sada je njegova budućnost neizvjesna.