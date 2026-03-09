logo
Đoković saznao ko mu je sljedeći rival: Igraće protiv aktuelnog šampiona Indijan Velsa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković saznao je da će mu rival u borbi za četvrtfinale Indijan Velsa biti Džek Drejper, aktuelni šampion ovog takmičenja.

Džek Drejper sljedeći protivnik Novaka Đokovića Izvor: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković dobio je rivala u osmini finala Indijan Velsa, igraće protiv Džeka Dejpera. Britanski teniser, koji brani titulu na ovom turniru, pobijedio je Franciska Serundola (Argentina) - 6:1, 7:5.

Njihov meč je na programu u srijedu, termin se još uvijek ne zna i teško je pretpostaviti kada bi moglo to da bude pošto je Novak oba meča igrao u dnevnom terminu, ali nije isključeno da taj meč bude u večernjem što bi značilo da će se igrati daleko poslije ponoći po srpskom vremenu, ali da ne nagađamo previše.

Ono što se zna jeste da će ovo da bude drugi međusobni okršaj srpskog i britanskog tenisera. Jedini put do sada sastali su se prije pet godina. U prvom kolu Vimbldona 2021. godine kada je Drejper dobio specijalnu pozivnicu. Taj meč je Novak dobio poslije preokreta - 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Dosta toga promijenilo se od tada pošto je Drejper napredovao dosta. Trenutno je 14. na svijetu, a najbolji plasman bila mu je peta pozicija. Vjerovatno bi bio bolje rangiran da nije imao veliki problem sa povredom i nije igrao šest mjeseci, još od kada je predao meč na US openu u avgustu prošle godine. Vratio se u Dejvis kupu u februaru. Podsjećanja radi, Dejper je prošle sezone napravio veliko iznenađenje pošto je u polufinalu izbacio Karlosa Alkaraza (6:1, 0:6, 6:4), a onda je u finalu dobio Holgera Runea (6:2, 6:2).

"Novak je najveći ikada"

Poslije pobjede protiv Serundola je Drejper dao intervju na terenu i svjestan je šta ga čeka u narednom kolu - okršaj sa Đokovićem.

"Novak je ultimativni izazov. Za mene je on najveći svih vremena. Ogromno poštovanje imam prema svemu što je uradio i prema svemu što i dalje radi", rekao je Drejper.

Novak Đoković Tenis Indijan Vels

