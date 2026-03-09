logo
Hrvatu uručili otkaz poslije debakla: Ko smije da sjedne na klupu "davljenika"?

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Split je donio odluku da uruči otkaz treneru Dinu Repeši, što je potvrđeno i od strane ABA lige.

Split otpustio Dina Repešu Izvor: MN PRESS

Pao je i prvi otkaz tokom doigravanja u ABA ligi. Split je odlučio da otpusti trenera i uručio je "zahvalnicu" Dinu Repeši, sinu legendarnog hrvatskog stručnjaka Jasmina Repeše i tako sada traže rješenje za poziciju šefa stručnog štaba.

Splićani su ubjedljivo posljednji u plej-autu regionalnog takmičenja. Imaju skor 4-14 i doživjeli su tri poraza u nizu. Posljednji, koji je bio debakl od Zadra (106:77) je ujedno bio i posljednji za Repešu.

Dino je došao na klupu umjesto Veljka Mršića, a vijest o prekidu saradnje potvrdila je i ABA liga. Ostaje da se vidi ko će sjesti na "užarenu klupu" Splićana koji se grčevito bore za opstanak.

KK Split ABA liga

