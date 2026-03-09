Fudbaleri Lacija konačno pobijedili, ali nisu imali s kim da proslave trijumf! Olimpiko je bio sablasno prazan!

Bojkot navijača Lacija nastavljen jače nego ikad, pa je prvu pobjedu Lacija još od januara gledalo tek nekoliko hiljada ljudi.
Fudbaleri Lacija konačno su upisali trijumf, prvi još od kraja januara. Ekipa Mauricija Sarija savladala je Sasuolo rezultatom 2:1 nakon prave drame, ali gotovo da nije imala s kim da proslavi pobjedu pošto je stadion Olimpiko koji inače prima oko 70.000 gledalaca bio sablasno prazan.
Navijači Lacija nastavili su svoj rat protiv predsjednika kluba Klaudija Lotita i bojkot domaćih utakmica, pa je za meč protiv Sasuola prodano svega 2.000 karata, što je negativni rekord kada je u pitanju Serija A.
Velika većina vlasnika sezonskih karata, a njih je oko 30.000, u znak protesta protiv Lotita nastavila je sa bojkotom, pa neće biti čudno ako Lacio nakon objave zvaničnih podataka o posjeti obori svoj negativni rekord koji je zabilježen protiv Atalante kada je meč posmatralo 3.400 gledalaca.
The boycott continues at Lazio - just 2,000 tickets sold for tonight’s game with Sassuolo - the lowest since the protests began— Calcio England (@CalcioEngland)March 9, 2026
Zanimljivo je da su navijači uprkos ratu sa predsjednikom kluba i seriji loših rezultata nastavili sa podrškom Mauriciju Sariju, pa su i na ovoj utakmici skandirali treneru Lacija koji im je uzvratio aplauzom, a vidjeli su se i pojedini transparenti upućeni treneru iz Toskane.
Malobrojna publika na olimpiku već u drugom minutu vidjela je pogodak, a postigao ga je Daniel Maldini. Sin legendardnog Paola Maldinija nakon udarca Isaksena koji je izblokiran pospremio je loptu za svoj prvi pogodak u nebesko plavom dresu.
Uspio je Sasuolo da izjednači u 35. minutu preko Armana Lorijena, a meč je riješen u dramatičnoj završnici, odnosno tek u sudijskoj nadoknadi. Čovjek odluke bio je Adam Marušić koji je u 92. minutu kaznio neopreznost gostujuće odbrane i izlet u prazno golmana Arijaneta Murića lobovao ga udarcem glavom za konačnih 2:1.
⚪️ Lazio 2-1 Sassuolo | Serie A— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)March 9, 2026
CABEZAZO AGÓNICO DE ADAM MARUSIC que le da la victoria al Biancocelesti al 90+2
A qué salió el portero…pic.twitter.com/Bb4u6LDjkr
Ovim trijumfom Lacio se popeo na 10 mjesto na tabeli prišavši Sasuolu samo na bod, odnosno osmoplasiranoj Bolonji na dva boda zaostatka.
