logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbaleri Lacija konačno pobijedili, ali nisu imali s kim da proslave trijumf! Olimpiko je bio sablasno prazan!

Fudbaleri Lacija konačno pobijedili, ali nisu imali s kim da proslave trijumf! Olimpiko je bio sablasno prazan!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Bojkot navijača Lacija nastavljen jače nego ikad, pa je prvu pobjedu Lacija još od januara gledalo tek nekoliko hiljada ljudi.

Lacio pobijedio Sasuolo na praznom Olimpiku Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Lacija konačno su upisali trijumf, prvi još od kraja januara. Ekipa Mauricija Sarija savladala je Sasuolo rezultatom 2:1 nakon prave drame, ali gotovo da nije imala s kim da proslavi pobjedu pošto je stadion Olimpiko koji inače prima oko 70.000 gledalaca bio sablasno prazan.

Navijači Lacija nastavili su svoj rat protiv predsjednika kluba Klaudija Lotita i bojkot domaćih utakmica, pa je za meč protiv Sasuola prodano svega 2.000 karata, što je negativni rekord kada je u pitanju Serija A.

Velika većina vlasnika sezonskih karata, a njih je oko 30.000, u znak protesta protiv Lotita nastavila je sa bojkotom, pa neće biti čudno ako Lacio nakon objave zvaničnih podataka o posjeti obori svoj negativni rekord koji je zabilježen protiv Atalante kada je meč posmatralo 3.400 gledalaca.

Zanimljivo je da su navijači uprkos ratu sa predsjednikom kluba i seriji loših rezultata nastavili sa podrškom Mauriciju Sariju, pa su i na ovoj utakmici skandirali treneru Lacija koji im je uzvratio aplauzom, a vidjeli su se i pojedini transparenti upućeni treneru iz Toskane.

Malobrojna publika na olimpiku već u drugom minutu vidjela je pogodak, a postigao ga je Daniel Maldini. Sin legendardnog Paola Maldinija nakon udarca Isaksena koji je izblokiran pospremio je loptu za svoj prvi pogodak u nebesko plavom dresu.

Uspio je Sasuolo da izjednači u 35. minutu preko Armana Lorijena, a meč je riješen u dramatičnoj završnici, odnosno tek u sudijskoj nadoknadi. Čovjek odluke bio je Adam Marušić koji je u 92. minutu kaznio neopreznost gostujuće odbrane i izlet u prazno golmana Arijaneta Murića lobovao ga udarcem glavom za konačnih 2:1.

Ovim trijumfom Lacio se popeo na 10 mjesto na tabeli prišavši Sasuolu samo na bod, odnosno osmoplasiranoj Bolonji na dva boda zaostatka.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Lacio fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC