Fudbaleri Lacija konačno pobijedili, ali nisu imali s kim da proslave trijumf! Olimpiko je bio sablasno prazan!

Bojkot navijača Lacija nastavljen jače nego ikad, pa je prvu pobjedu Lacija još od januara gledalo tek nekoliko hiljada ljudi.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Lacija konačno su upisali trijumf, prvi još od kraja januara. Ekipa Mauricija Sarija savladala je Sasuolo rezultatom 2:1 nakon prave drame, ali gotovo da nije imala s kim da proslavi pobjedu pošto je stadion Olimpiko koji inače prima oko 70.000 gledalaca bio sablasno prazan.

Navijači Lacija nastavili su svoj rat protiv predsjednika kluba Klaudija Lotita i bojkot domaćih utakmica, pa je za meč protiv Sasuola prodano svega 2.000 karata, što je negativni rekord kada je u pitanju Serija A.

Velika većina vlasnika sezonskih karata, a njih je oko 30.000, u znak protesta protiv Lotita nastavila je sa bojkotom, pa neće biti čudno ako Lacio nakon objave zvaničnih podataka o posjeti obori svoj negativni rekord koji je zabilježen protiv Atalante kada je meč posmatralo 3.400 gledalaca.

The boycott continues at Lazio - just 2,000 tickets sold for tonight’s game with Sassuolo - the lowest since the protests began



pic.twitter.com/s62oMqCZ9U — Calcio England (@CalcioEngland)March 9, 2026

Zanimljivo je da su navijači uprkos ratu sa predsjednikom kluba i seriji loših rezultata nastavili sa podrškom Mauriciju Sariju, pa su i na ovoj utakmici skandirali treneru Lacija koji im je uzvratio aplauzom, a vidjeli su se i pojedini transparenti upućeni treneru iz Toskane.

Malobrojna publika na olimpiku već u drugom minutu vidjela je pogodak, a postigao ga je Daniel Maldini. Sin legendardnog Paola Maldinija nakon udarca Isaksena koji je izblokiran pospremio je loptu za svoj prvi pogodak u nebesko plavom dresu.

Uspio je Sasuolo da izjednači u 35. minutu preko Armana Lorijena, a meč je riješen u dramatičnoj završnici, odnosno tek u sudijskoj nadoknadi. Čovjek odluke bio je Adam Marušić koji je u 92. minutu kaznio neopreznost gostujuće odbrane i izlet u prazno golmana Arijaneta Murića lobovao ga udarcem glavom za konačnih 2:1.

⚪️ Lazio 2-1 Sassuolo | Serie A



CABEZAZO AGÓNICO DE ADAM MARUSIC que le da la victoria al Biancocelesti al 90+2



A qué salió el portero…pic.twitter.com/Bb4u6LDjkr — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)March 9, 2026

Ovim trijumfom Lacio se popeo na 10 mjesto na tabeli prišavši Sasuolu samo na bod, odnosno osmoplasiranoj Bolonji na dva boda zaostatka.



