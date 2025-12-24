Amar Alibegović sigurno neće u Partizan: Crno-bijeli ga "jurili", on pronašao novi klub

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Alibegović novi je igrač Granade

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Alibegović (30) pronašao je novi klub. I ne, neće stići u Partizan, njegova nova stanica biće Granada. Nakon raskola u Trapaniju i prijetnji da neće uspjeti da zaigra u novom klubu, Alibegović je pronašao novi angažman.

Nosiće dres prvoligaša u Španiji, iako je transfer bio otežan zbog opstrukcija prethodnog kluba u kojem je bio, kako navode tamošnji mediji. Trapani je tvrdio da Alibegović nema pravo na promjenu kluba bez obeštećenja. Međutim, FIBA je intervenisala i uklonila sve eventualne prepreke, pa je Bosanac sada u novoj sredini.

Preciznije, prelazak Alibegovića u novi klub bio je moguć zbog krize u prethodnom. Trapani jeste dobro stajao na tabeli, ali veliki broj povreda i otkaza u timu, dodatno je uticao na već administrativne probleme koje ima ovaj klub. Ostavka trenera Jasnima Repeše pokrenula je lavinu i ona će vrlo teško biti zaustavljan u italijanskoj ekipi.

Alibegović je bilježio 8,6 poena po meču, 3,6 skokova i 1,4 asistencije, a sve glasnije govorilo se o njegovom prelasku u Partizan. Međutim, transfer nije nikada sproveden u djelo, a u klubu iz Humske potom su uslijedili veliki problemi. Alibegović je godinu i po dana proveo u italijanskom klubu, prethodno je igrao na koledžu, a onda se oprobao u Virtusu iz Rima, Bolonji, Cedevita Olimpiji...

Tokom karijere osvojio je Evrokup sa Bolonjom 2022, a bio je i prvak Italije i Slovenije. Sada bi sa Granadom mogao da nastavi da niže uspjehe, ovaj tim trenutno ne stoji najbolje, te bi Alibegović mogao da popravi situaciju. Trenutno ima svega jednu pobjedu i 10 poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja u ACB ligi.