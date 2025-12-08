"Pobjedu odlučuje onaj koji ostaje, a ne onaj koji bježi": Predsjednik Trapanija objavio prepisku sa Alibegovićem

Predsjednik Trapanija Valerio Antonini nije imao mnogo lijepih riječi na račun bivšeg igrača svog kluba Amara Alibegovića

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Alibegović (30) napustio je Trapani, bio je to jedan od skandala koji je zatresao italijanski klub. Govorilo se o njegovom dolasku u Barselonu, a onda je njegovo ime pojavilo i na listi želja Partizana. I dok se klupko odmotava, predsjednik Trapanija Valerio Antonini nije štedio riječi na račun Alibegovića.

Antonini se nakon pobjede Trapanija u gostima kod Treviza oglasio na društvenim mrežama i tom prilikom objelodanio i prepisku sa Amarom Alibegovićem. U njihovom dopisivanju se može primijetiti da je predsjednik zatražio sastanak sa Alibegovićem, koji je odgovorio da će se sa njim naći "kad se bude vratio". Potom je Antonini u objavi na društvenim mrežama naveo da je neko zakazao sastanak sa njim, pa pobjegao, što je mnoge navelo da pomisle da je u pitanju reprezentativac BiH. "Pobjeda sa epskim prizvukom. Izvanredno, rekao bih", započeo je Antonini.

Una vittoria dal sapore epico. Eccezionale direi.



La vittoria la decido a chi resta, a chi lotta contro tutto e tutti, ad Alex Latini alla sua prima da allenatore che trionfa con soli 8 giocatori per gli infortuni di’ Petrucelli e Arcidiacono, a Ford, Notae, Rossato, Eboua,…pic.twitter.com/ONhpFPni0j — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres)December 7, 2025

"Pobjedu odlučuje onaj koji ostaje, koji se bori protiv svega i svih, Aleks Latini na njegovom debiju kao trener, koji trijumfuje sa samo osam igrača zbog povreda Petručelija i Arčiđakona, Forda, Notaea, Rosata, Ebua, Sanogoa, Harta, Alena i Kapeletija, cijelo osoblje, onaj koji ne bježi kao lopov, sa 47 odsto svoje godišnje plate uredno isplaćene ili onaj koji zakaže razgovor sa mnom, a onda ne trenira i bježi.

Pobjedu posvećujem i pravim navijačima koji su mi preplavili telefon porukama radosti, ali i pseudo-navijačima. Što se tiče ostalog, kao što sam već rekao, ako postoje preduzetnici iz Trapaniju spremni da plate koliko vrijedi jedan naslov Serije A - dobrodošli su, inače dobro znamo šta treba da se uradi i to ćemo učiniti bez davanja ikakvog kredita bilo kom transparentu."

Alibegović je nedavno napustio klub zbog neplaćenih plata koje mu je klub dugovao. U međuvremenu mnogo klubova je postalo zainteresovano za reprezentativca BiH, ali trenutno nema naznaka da će ubrzo obući dres nekog novog tima.

Ko je Amar Alibegović?

Alibegović posjeduje i bosanski i italijanski pasoš. Njegova košarkaška priča počela je u Rimu, gdje je završio srednju školu, a potom se preselio u Ameriku i završio koledž u Njujorku. Nakon toga se vratio u Evropu, gdje je nastupao za Virtus Roma, Virtus Bolonja, Cedevita Olimpiju i Bodrumspor, da bi prošle godine stigao u Trapani i preuzeo kapitensku traku.

On je bio jedan od lidera reprezentacije BiH, a imao je i priliku da na polaganju donese izjednačenje svom timu u nedavnom meču protiv Srbije. Međutim, "orlovi" su odnijeli pobjedu, a Alibegović je susret završio sa osam poena i sedam važnih skokova, doduše taj susret nije bio najsjajniji za Alibegovića, pošto je osim promašaja za izjednačenje bio loš i izvan linije 6,75 i promašio je svih pet puta šut za tri poena.