logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan dovodi prvo pojačenje poslije odlaska Obradovića? U priči i Barselona

Partizan dovodi prvo pojačenje poslije odlaska Obradovića? U priči i Barselona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Bosne i Hercegovine navodno je na meti Partizana i Barselone.

amar alibegović Izvor: fiba.basketball

Bosanski košarkaš Amar Alibegović napušta Trapani Šarksgdje je nosio kapitensku trakuiza njegov angažman navodno su zainteresovani beogradski Partizan i Barselona. Kako prenosi poznati košarkaški insajder Luka di Alesandro, srpski i španski tim su pokazali interesovanje za krilnog centra koji je u karijeri igrao još za Virtus Romu, Virtus Bolonju, Cedevita Olimpiju i Bodrumspor.

Pravi haos vlada u italijanskom klubu, a osravku je podnio i trener kluba Jasmin Repeša koji se već vratio u Hrvatsku. Za Alibegovića su se raspitivali i Vanecija i Armani, pa će biti zanimljivo vidjeti rasplet...

Ko je Amar Alibegović?

Alibegović ima bosanski i italijanski pasoš. Njegova priča je počela u Rimu gdje je srednju školu, pa se preselio u Ameriku gdje je završio koledž u Njujorku. Poslije toga se vratio u Evropu i nosio dresova Virtus Rome, Virtusa iz Bolonje, Cedevita Olimpije, Bodrumspora i da bi prošle godine stigao u Trapani gdje je zadužio kapitensku traku.

Na nedavno završenom FIBA Eurobasketu je za reprezentaciju BiH odigrao šest utakmica i imao prosjek od 6.3 poena, tri skoka i 1,7 asistencija po utakmici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Barselona Amar Alibegović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC