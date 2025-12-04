"Željko zna moje mišljenje, zahvalio mi se": Vanja Marinković otkrio o čemu je pričao sa Obradovićem

Vanja Marinković obratio se javnosti pred meč sa Bajernom i otkrio kakva je atmosfera u timu poslije ostavke Željka Obradovića.

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković govorio je pred meč 14. kola Evrolige protiv ekipe Bajerna koji je na programu u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni. Naravno, odlazak Željka Obradovića iz kluba je i dalje glavna tema, ali Marinković očekuje punu halu i veliku podršku navijača kao što je to bilo tokom protekle četiri i po godine.

Marinković je upitan kakva je atmosfera u svlačionici poslije svih dešavanja?

"Sigurno da su bile tektonske promjene u posljednjih sedam dana, sigurno da to nikome nije prijalo, ni nama, ni treneru, ni klubu ni navijačima ponajviše. Nova situacija za sve nas, mislim da je sve rečeno u posljednjih sedam dana, tako da se ne bih na to više vraćao", rekao je Marinković i složio se sa riječima Željka Obradovića iz oproštajne poruke:

"Trener se juče obratio lijepo i mislim da je sve lijepo rekao od riječi do riječi. Nama je da se spremimo za Bajern i fokusiramo na ono zašto smo svi ovdje, a to je ovaj klub", dodao je on.

Atmosfera u svlačionici nije sjajna, ali je dobra, "Dobra je, sigurno je bilo malo čudno preživjeti sve ovo, ali moramo da idemo dalje. Mi smo objasnili svima šta se izdešavalo, to je sad prošlo i moramo da idemo dalje. Dobra je, koliko god da može da bude dobra", kaže Vanja.

Koliko je bilo teško da se igrači izoluju? "To nam je posao. Zbog toga smo svi ovdje, a i vi. Fokus mora da bude na Bajernu".

Upitan je o najavljenom prekidu meča koji su najavili pojedini navijači, ali Marinković vjeruje da će ih najvatrenije pristalice podržati.

"Očekujem punu halu i da navijači navijaju kao što su to radili do sada. Nadam se da će sve proći kao treba".

"Željko zna moje mišljenje, zahvalio mi se"

Čuo se sa Željkom Obradovićem i iznio detalje razgovora.

"Imao sam kontakt sa njim kada je cijela situacija počela. Čuo sam se njim u srijedu popodne, rekao sam mu svoje mišljenje o svemu tome, on se sa tim složio. Rekao sam mu jedno veliko 'hvala' zato što sam ja ovdje, on je bio razlog što sam se vratio u Partizan. Zahvalio mi se i poručio da nastavimo dalje da se borimo za ovaj klub, kao što je rekao u poruci juče", rekao je i zaključio:

"Moramo, koliko god nam bilo teško, to nam je jedini izlaz iz svega ovoga. Biće svima lakše i navijačima i nama i svima koji vole ovaj klub. Moramo da mislimo jedino i isključivo o košarci".