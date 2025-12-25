Trebinjka napravila bum u Istanbulu: Zbog FIBA pravila nije igrala na OI, a dokazala se na najvećoj sceni

Nikolina Milić vratila se na mjesto uspjeha i uzburkala Tursku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnja reprezentativka Srbije Nikolina Milić prešla je iz Bašiktaša u Fenerbahčei napravila pravi bum u turskoj košarci. Nakon samo nekoliko mjeseci među crno-bijelima, odlučila je da ponovo obuče crno-žuti dres i vrati se na mjesto uspjeha.

Ona je stigla u Bešiktaš na početku sezone, ali saradnja nije potrajala. "Poslije dolaska na početku sezone, Nikolina napušta klub sporazumnim raskidom ugovora. Zahvaljujemo se na doprinosu i želimo joj svu sreću u daljoj karijeri", stoji u objavi Bešiktaša.

Fenerbahče joj poželio dobrodošlicu i podsjetio na uspjeh koji su ostvarili tokom njenog prvog mandata u toom klubu.

"Ženska košarkaška sekcija postigla je dogovor do kraja sezone sa Nikolinom Milić, koja je uspješno nosila naš dres u periodu 2023-2025. i bila dio istorijskih dostignuća", naveli su iz turskog velikana.

Milić je sa reprezentacijom Srbije osvojila bronzanu medalju na Evrobasketu 2019, dok je sa Fenerom slavila šampoionsku titulu u Evroligi.

Ko je Nikolina Milić?

Nikolina je rođena 1994. godine u Trebinju, a njen košarkaški put je počeo uprav u njenom rodnom mjestu, da bi potom prešla u Borac iz Banja Luke. Prvi ozbiljniji angažman imala je u Radničkom iz Kragujevca, da bi uslijedila epizoda u Italiji. Igrala je u Belgiji, Španiji i Mađrskoj, da bi kruna karijere bio njen odlazak WNBA. U Minesoti je nastupala u sezoni 2022/23

Milić je odigrala 17 utakmica na najvećoj sceni, a tri je počela u startnoj petorci Postigla je rekord karijere po broju poena protiv Indijana Fivera sa 23 poena, uz šest skokova i tri asistencije

Poslije "avanture" u Americi odigrala je sezonu u Francuskoj, da bi 2023. prešla u Fenerabhče gdje je odigrala dvije sezone i bila jedna od ključnih igračica u osvajanju Evrolige. Potom je imala kratku epizodu u Bešiktašu da bi se nakon samo nekoliko mjeseci vratila na mjesto uspjeha.

Nije igrala na Olimpijskim igrama

Nikolina Milić zbog FIBA pravila nije mogla da igra za Srbiju na Olimpijskim igrama 2020. godine jer je rođena u Bosni i Hercegovini, pa je Ivon Anderson dobila mjesto naturalizovane igračice.

"Olimpijske igre su sigurno san svakog sportiste i naravno da mi je žao što neću biti učesnik istih. Za svakog sportistu to je vrhunac karijere, ali šta se može. Ne želim da se opterećujem stvarima na koje ne mogu da utičem. I kad sam znala da neću biti dio tima, odradila sam pripreme maksimalno do kraja kako bih bila uz svoje saigračice i dala im podršku. Osvojila sam medalju s reprezentacijom ispunila san i mogu samo da budem uz njih i navijam da ostvare što bolji rezultat", rekla je tada Milićeva.