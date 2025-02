"Sve je ovdje bilo pripremljeno i urađeno da one prođu": Marina Maljković se oglasila o porazu Srbije

Reprezentacija Srbije izgubila je od Portugala 40:57, nakon što je u Beogradu istog rivala pregazila 71:37.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije izgubila je u meču protiv Portugala na šokantan način, ubacivši samo dva poena u posljednjoj četvrtini. Iako taj poraz neće uticati na plasman SRbije na Eurobasket (18-29. jun) i to sa prvog mkesta u grupi, mnogi su ostali iznenađeni zbog svega viđenog na terenu.

Poslije meča, selektorka Srbije Marina Maljković govorila je veoma otvoreno.

"Čestitam ekipi Portugalije na plasmanu na EP, sve je ovdje bilo stvarno pripremljeno i urađeno da oni prođu, što mislim da zaslužuju. Oni su pravi primjer kako ekipa koja nema puno talenata, kad je borba na ovakvom nivou, jednostavno mora da dođe do pobjede. Što se nas tiče, bili smo daleko od one utakmice u Beogradu, znamo svi da smo imali prilično limitiran sastav i nismo mogli više od plasmana na EP. Kada smo to ostvarili protiv Makedonije, u ovom februaru nismo mogli više, kada smo potvrdili plasman na EP…", rekla je Marina

Srbija je pobijedila Portugal 7. novembra rezultatom 71:37.

"Ponoviću, uvijek novembar vuče tragove našeg rada, Srbija je poznata, ne samo u Evropi nego i u svijetu, po dužem radu od svih ostalih reprezentacija. Naše okupljanje traje mnogo duže nego okupljanje drugih, i onda mi vučemo plodove toga rada dosta dugo i doguramo do prvog prozora u novembru. U februaru je već druga priča, onda to postaje jako komplikovano, što smo mogli da vidimo i večeras. Slijedi nam analiza, priprema, sada i ima i nema vremena, ali dovoljno da se vidi šta ćemo i kako ćemo da pristupimo pripremama za Evropsko prvenstvo.“

Žrijeb grupa za Eurobasket biće održan u Atini 8. marta. Grupa A igraće u Pireju, Grupa B u Bolonji, Grupa C u Brnu u Češkoj i Grupa D u Hamburgu.