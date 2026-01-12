logo
Da li je moguće šta radi Gober? Namjerno išao da povrijedi Vembanjamu, ljudi u šoku

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Pogledajte šta je radio Rudi Gober na meču Minesote i San Antonija i kako je umalo namjerno povrijedio Viktora Vembanjamu.

Gober htio da povrijedi Vembanjamu Izvor: Printscreen/YouTube/ChazNBA

Minesota je pobijedila San Antonio 104:103 poenima Entonija Edvardsa na 16,8 sekundi do kraja utakmice, međutim neće to zanimati previše Spurse - samo je bitno da je Viktor Vembanjama dobro. A i te kako su se svi zabrinuli kada je u četvrtoj četvrtini pao na parket i ostao da leži poslije jednog duela sa zemljakom Rudijem Goberom.

O čemu se radi? Na oko osam minuta do kraja San Antonio je imao napad pri vođstvu 87:81 i u tom napadu dva puta je Vembanjama šutirao za tri poena - i oba puta mu je Rudi Gober "skočio u noge".

Gober skoro povredio Vembanjamu
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Prvi put nije bilo posljedica, ali drugi put je Gober umalo teže povredio svog saigrača iz reprezentacije Francuske. Vembanjama je ostao da sjedi na parketu nakon što je doskočio na Goberova stopala, koja su se našla ispod njega. Taj neprirodan položaj vidjele su i sudije i kaznile su Gobera nesportskom greškom.

Da se dogodilo jednom, pa bi možda i pomislili da se radi o slučajnosti, ali Rudi Gober je dva puta u desetak sekundi namjerno svom zemljaku "podmetnuo nogu" posle šuta, što je moglo da dovede do katastrofalne povrede.


Srećom, Vembanjama se na kraju vratio u meč i čak imao šut za pobedu, ali je promašio ovoga puta.

