Vembanjama doživio istu povredu kao Jokić

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama doživei je istu povredu kao i Nikola Jokić

Vembanjama doživio istu povredu kao Jokić Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama doživio je povredu koljena tokom novogodišnjeg meča San Antonija protiv Njujorka, što je odmah izazvalo zabrinutost kod navijača, ali i u čitavoj NBA ligi. Ipak, prve prognoze daju znatno povoljnije rezultate u odnosu na situaciju Nikole Jokića, ali prvi utisak bio je da je povreda ista.

Vembanjama koji je visok 224 centimetra, nedavno se vratio u startnu postavu San Antonija nakon pauze od mjesec dana zbog povrede levog lista. U tom periodu Francuz je propustio 12 utakmica. Postepeno je vraćao ritam, a onda je prije tri dana briljirao protiv Jute kad je ubacio 32 poena. Zabilježio je i sedam skokova i pet blokada za 28 minuta.

Uslijedio je meč protiv Njujorka, forma je napokon bila na vrhuncu i za samo 24 minuta ubacio je 31 poen uz impresivnih 10-12 iz igre i zabiljležio 13 skokova. Međutim, nezgodan pad primorao ga je da ranije napusti teren, šepajući i držeći se za koljeno, uz bolne grimase. Dooduše Francuz je mnogo bolje izgledao prilikom napuštanja terena, pošto je mogao i sam da se kreće, za razliku od Nikole Jokića kojem je bila potrebna pomoć da napusti parket.

Način pada odmah je podsjetio na povredu koju je nedavno doživeo Nikola Jokić u meču Denvera protiv Majamija. U oba slučaja postoji strah od povrede ligamenata i potencijalno višemjesečne pauze.

Ipak, prema informacijama NBA insajdera Šamsa Čaranije, prvi pregledi pokazali su da je Vembanjama, kao i Jokić, doživio hiperekstenziju kolena, bez ozbiljnijih oštećenja. Ukoliko se ova dijagnoza potvrdi, Francuz bi mogao da se vrati na teren već za nekoliko dana, što je znatno povoljnije nego što su prvobitno strahovali.

San Antonio je na kraju pobijedio Nikse rezultatom 134:132, ali ishod utakmice ostao je u drugom planu.

