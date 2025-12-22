logo
Tristan Vukčević "zalijepio" Viktora Vembanjamu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Tristan Vukčević odigrao odličan meč u porazu Vašingtona protiv San Antonija i vodio velike bitke sa Viktorom Vembanjamom.

tristan vukcevic blokirao vembanjamu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/ Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević odigrao je svoju vjerovatno najbolju partiju ove sezone kao starter u Vašingtonu. Iako njegova ekipa nije uspjela da savlada San Antonio, koji je slavio 124:113 za šestu uzastopnu pobjedu, srpski košarkaš ostavio je sjajan utisak posebno ako se zna da je za direktnog rivala imao Viktora Vembanjamu.

Nije ni Vembanjami bilo lako protiv Vukčevića koji je meč završio sa 18 poena, devet skokova i tri blokade, od čega je jedna bila upravo na Vembiju, koji je vidio kako je to kada i njega neko zaustavi.


Vukčević je inače šutirao 42,1 odsto iz igre, a nešto slabiji procenti su zbog velikog broja šutnutih trojki (2/9). Sve ovo uradio je za 27 minuta na parketu, dok je recimo Vembanjama igrao 21 minut i za to vrijeme upisao je 14 poena i 12 skokova, pa se može reći da ni Francuz nije bio u naročitom ritmu.

Najefikasniji u redovima Spursa bio je Dearon Foks sa 27 poena, dok su u redovima Vizardsa samo dvojica igrača bila efikasnija od Vukčevića - to su Tre Džonson sa 19 i Bub Karington sa 21 poenom.

Tristan Vukčević protiv Vembanjame.
Izvor: YouTube/Hoops Showtime

Od srpskih igrača prethodne noći niko nije bio na parketu, s tim da je Rajakovićev Toronto izgubio od Bruklina (96:81).

NBA rezultati 22. decembar:

  • Atlanta - Čikago 150:152*
  • Bruklin - Toronto 96:81
  • Njujork - Majami 132:125
  • Minesota - Milvoki 103:100
  • Vašington - Spurs 113:124
  • Sakramento - Hjuston 125:124*

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:26
Debi Tristana Vukčevića za Srbiju
Izvor: RTS/Printscreen
Izvor: RTS/Printscreen

(MONDO)

