Tristan Vukčević "zalijepio" Viktora Vembanjamu (VIDEO)

Tristan Vukčević odigrao odličan meč u porazu Vašingtona protiv San Antonija i vodio velike bitke sa Viktorom Vembanjamom.

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević odigrao je svoju vjerovatno najbolju partiju ove sezone kao starter u Vašingtonu. Iako njegova ekipa nije uspjela da savlada San Antonio, koji je slavio 124:113 za šestu uzastopnu pobjedu, srpski košarkaš ostavio je sjajan utisak posebno ako se zna da je za direktnog rivala imao Viktora Vembanjamu.

Nije ni Vembanjami bilo lako protiv Vukčevića koji je meč završio sa 18 poena, devet skokova i tri blokade, od čega je jedna bila upravo na Vembiju, koji je vidio kako je to kada i njega neko zaustavi.

Tristan Vukcevic SWATTED Victor Wembanyama



Vukčević je inače šutirao 42,1 odsto iz igre, a nešto slabiji procenti su zbog velikog broja šutnutih trojki (2/9). Sve ovo uradio je za 27 minuta na parketu, dok je recimo Vembanjama igrao 21 minut i za to vrijeme upisao je 14 poena i 12 skokova, pa se može reći da ni Francuz nije bio u naročitom ritmu.

Najefikasniji u redovima Spursa bio je Dearon Foks sa 27 poena, dok su u redovima Vizardsa samo dvojica igrača bila efikasnija od Vukčevića - to su Tre Džonson sa 19 i Bub Karington sa 21 poenom.

Od srpskih igrača prethodne noći niko nije bio na parketu, s tim da je Rajakovićev Toronto izgubio od Bruklina (96:81).

NBA rezultati 22. decembar:

Atlanta - Čikago 150:152*

Bruklin - Toronto 96:81

Njujork - Majami 132:125

Minesota - Milvoki 103:100

Vašington - Spurs 113:124

Sakramento - Hjuston 125:124*

