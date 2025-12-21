logo
Kevin Durent se poklonio Nikoli Jokiću: "Možda se mnogi neće složiti sa mnom..."

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
NBA zvijezda Kevin Durent kaže da je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

Kevin Durent hvali Nikolu Jokića Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige Kevin Durent bio je ključna figura na meču protiv Denver Nagetsa postigavši 31 poen, šest skokova i pet asistencija. U jednom momentu je bio u ulozi negativca na terenu, konstatno je provocirao, a na kraju je ušao u žestok obračun sa Brusom Braunom. U utakmici u kome je bilo dosta trzavica i tenzija isključen je Dejvid Adelman, ali je Durent poslije pobjede poslao poruku mira i nahvalio srpskog asa Nikolu Jokića.

Durent je još jednom ponovio da je Jokić jedan od najboljih igrača svih vremena i sa velikim respektom govorio o Denver Nagetsima.

"Dolazite ovdje i igrate u šampionskoj organizaciji sa vjerovatno jednim od 10 najboljih igrača, pet igrača koje sam ikada vidio da igraju košarku", rekao je 37-godišnji as i dodao:

"Volim kako pristupa igri. Mnogi ljudi se možda ne slažu sa mnom u ovom trenutku, ali mislim da imamo sličan mentalitet u načinu na koji pristupamo radu, samoj igri. I to mogu da osetim iz daljine. Zato uvokek imam poštovanje prema njemu. Mislim, kada postignete ono što postignete u ovoj ligi, to mora da se poštuje", rekao je Amerikanac.

