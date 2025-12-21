Kevin Durent se poklonio Nikoli Jokiću: "Možda se mnogi neće složiti sa mnom..."

NBA zvijezda Kevin Durent kaže da je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige Kevin Durent bio je ključna figura na meču protiv Denver Nagetsa postigavši 31 poen, šest skokova i pet asistencija. U jednom momentu je bio u ulozi negativca na terenu, konstatno je provocirao, a na kraju je ušao u žestok obračun sa Brusom Braunom. U utakmici u kome je bilo dosta trzavica i tenzija isključen je Dejvid Adelman, ali je Durent poslije pobjede poslao poruku mira i nahvalio srpskog asa Nikolu Jokića.

Durent je još jednom ponovio da je Jokić jedan od najboljih igrača svih vremena i sa velikim respektom govorio o Denver Nagetsima.

"Dolazite ovdje i igrate u šampionskoj organizaciji sa vjerovatno jednim od 10 najboljih igrača, pet igrača koje sam ikada vidio da igraju košarku", rekao je 37-godišnji as i dodao:

"Volim kako pristupa igri. Mnogi ljudi se možda ne slažu sa mnom u ovom trenutku, ali mislim da imamo sličan mentalitet u načinu na koji pristupamo radu, samoj igri. I to mogu da osetim iz daljine. Zato uvokek imam poštovanje prema njemu. Mislim, kada postignete ono što postignete u ovoj ligi, to mora da se poštuje", rekao je Amerikanac.

