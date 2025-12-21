Trener Denvera pobjesnio zbog Nikole Jokića: Srbin odmah završio na klupi, a sudije kaznile Adelmana

Nikoli Jokiću dosuđen je prekšaj koji je naljutio trenera Denvera.

Izvor: X.com/MrBuckBuckNBA

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić morao je na klupu tri minuta pre kraja prve četvrtine zbog dvije lične greške. Trener njegovog tima Dejvid Adelman bio je van sebe od ljutnje kada je vidio kakav su prekršaj arbitri dosudili Srbinu u tom trenutku.

Dok je Jokić širio ruke, ne shvatajući kako je napravio prekršaj, trener Adelman je uletio na teren i stao pred arbitre raširenih ruku, tražeći odgovor. Kao što obično biva, sudije nisu promijenile odluku, već su dodatno kaznile Nagetse dosudivši tehničku treneru zbog prigovora.

Pogledajte tu situaciju u ranoj fazi derbija Zapadne konferencije u Kolorau, Denver - Hjuston.

Nikola Jokic receives his 2nd foul in the 1st quarter, and David Adelman isn't happy about it, receiving a technical foul (with replays).



Both of Jokic's fouls in the quarter came off a struggle on the offensive boardpic.twitter.com/3OuYdo03Oj — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)December 20, 2025

Poslije svega, Jokić je morao neplanirano rano na odmor i tu odluku je primio mirnije od trenera. Obukao je duks i sjeo na klupu, čekajući trenutak u kojem će se vratiti. Isti je uslijedio u drugoj četvrtini, kada je Adelman odlučio da upari Jokića i litvanskog centra Jonasa Valančunasa, da bi se na taj način suprotstavio osovini Roketsa Alperen Šengun - Kevin Durent.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!