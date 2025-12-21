logo
Trener Denvera pobjesnio zbog Nikole Jokića: Srbin odmah završio na klupi, a sudije kaznile Adelmana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikoli Jokiću dosuđen je prekšaj koji je naljutio trenera Denvera.

Trener Denvera pobjesnio zbog faula Izvor: X.com/MrBuckBuckNBA

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić morao je na klupu tri minuta pre kraja prve četvrtine zbog dvije lične greške. Trener njegovog tima Dejvid Adelman bio je van sebe od ljutnje kada je vidio kakav su prekršaj arbitri dosudili Srbinu u tom trenutku.

Dok je Jokić širio ruke, ne shvatajući kako je napravio prekršaj, trener Adelman je uletio na teren i stao pred arbitre raširenih ruku, tražeći odgovor. Kao što obično biva, sudije nisu promijenile odluku, već su dodatno kaznile Nagetse dosudivši tehničku treneru zbog prigovora.

Pogledajte tu situaciju u ranoj fazi derbija Zapadne konferencije u Kolorau, Denver - Hjuston.

Poslije svega, Jokić je morao neplanirano rano na odmor i tu odluku je primio mirnije od trenera. Obukao je duks i sjeo na klupu, čekajući trenutak u kojem će se vratiti. Isti je uslijedio u drugoj četvrtini, kada je Adelman odlučio da upari Jokića i litvanskog centra Jonasa Valančunasa, da bi se na taj način suprotstavio osovini Roketsa Alperen Šengun - Kevin Durent.

Tagovi

NBA liga Denver Nikola Jokić Dejvid Adelman

