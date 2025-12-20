Jokić odmahnuo glavom, Amerikanci počeli da se smiju: Baš takav odgovor su čekali od Nikole

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić tradicionalno ne voli Ol-star utakmice.

Nikola Jokić je u noći između četvrtka i petka oborio rekord Karima Abdul-Džabara po broju asistencija u NBA ligi, a to je značilo i da će biti veoma raspoložen na konferenciji. Pričao je srpski košarkaš na razne teme, a posebno zanimljivo bilo je kada su se novinari dotakli Ol-stara, za koji se zna da Nikoli Jokiću nije baš omiljen.

Novinari su pitali Jokića za predstojeći Ol-star vikend i da li će na njemu biti Džamal Marej, koji nikada nije nastupio na meču najvećih zvijezda NBA lige iako je godinama na izuzetno visokom nivou. Zapravo, Jokić nikada u karijeri nije igrao sa saigračem koji je te sezone biran za Ol-star, a to bi moglo da se promijeni.

"Smatram da on definitivno igra na tom nivou cijele godine. Prošle godine su ljudi pričali, znate, da on nije dovoljno konzistentan. Ja smatram da cijelu godinu, do sada, igra veoma konstantno. Definitivno zaslužuje mjesto na Ol-staru", rekao je Nikola Jokić i dodao "Ne znam" uz odmahivanje glavom kada su ga upitali da li bi mu sa Džamalom bilo zanimljivije.

Zna se da Nikola Jokić ne voli mnogo Ol-star jer je to revijalna utakmica koja mu samo oduzima energiju, ali bi možda promjena formata mogla da ga zainteresuje. Od ove godine Ol-star će imati nešto takmičarskiju dimenziju, pošto će osmorica igrača koji nisu iz SAD biti u jednom timu i takmičiće se protiv američkih košarkaša koji će biti podijeljeni u dvije ekipe. Igraće se u dvorani Los Anđeles Klipersa, a meč je na programu 15. februara.

Pretpostavlja se da će u timu igrača koji nisu iz Amerike pored Nikole Jokića biti Šej Gildžes-Aleksander, Luka Dončić, Janis Adetokunbo i Viktor Vembanjama, što je izuzetno moćna petorka. Za preostala tri mjesta u timu ima još mnogo kandidata, a među njima je i Džamal Marej koji igra odlično u dresu Denver Nagetsa.