Jokić uključio "ringišpil" usred meča: Bivši igrač Mege htio da zaustavi Srbina, pa dobio lekciju za pamćenje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti, a Goga Bitadze je na teži način naučio kako izgleda kada pokuša da ga čuva jedan na jedan. Snimak je brzo postao viralan...

Nikola Jokić nadmudrio Gogu Bitadzea Izvor: Printscreen/YouTube/MrBuckBuckClips

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, radi sve što poželi. Njegove majstorije je na svojoj koži osjetio i Goga Bitadze, nekadašnji igrač Mege koji sada nastupa za Orlando. Mislio je da može da sačuva srpskog reprezentativca, a onda je dobio lekciju koju će dobro da zapamti.

Jokić je dobio loptu na niskom postu, krenuo u svoju desnu stranu, okrenuo se na lijevo, pa onda opet na desno, što je bilo dovoljno da gruzijski košarkaš krene na tu stranu. Uslijedio je okret, popularni "ringišpil" poslije kog je Nikola lako došao do koša i poentirao.

Nikola Jokić majstorija protiv Goge Bitadzea
Izvor: YouTube/MrBuckBuck

Jokić igra fenomenalno u tekućoj sezoni, ima tripl-dabl prosek za sada - 29,6 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija po utakmici. Zahvaljujući njemu Denver bilježi sjajne rezultate i to bez dvojice startera koji su povrijeđeni, Kristijana Brauna i Erona Gordona.

Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ispisao nove stranice istorije. Meč je završio sa tripl-dabl učinkom - 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova.Upravo je broj uspešnih dodavanja bio momenat za istoriju. Jokić je sa 13 asistencija na ovom meču prestigao legendarnog Karima Abdula Džabara po broju asistencija jednog centra. Karim je imao 5.660 asistencija, dok je Srbin trenutno na 5.667 i već do kraja tekuće sezone mogao bi da prebaci brojku od 6.000...

Vellika pobeda Denvera u NBA ligi.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Tagovi

Nikola Jokić Goga Bitadze NBA liga

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC