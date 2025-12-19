NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva nevjerovatna poteza

Srpski košarkaš Nikola Jokić jednim od poteza protiv Orlanda pokazao je zašto je najbolji dodavač lige

Izvor: Screenshot/Instagram/@nba

Najbolji NBA košarkaš, trostruki MVP i prema zvaničnim podacima najbolji dodavač među centrima Nikola Jokić je na meču protiv Orlanda demonstrirao sve riječi hvale koji se neprestano upućuju na njegov račun. Somborac je u jednoj od akcija poveo kontranapad i dok je gotovo čitava rivalska ekipa bila ispred njega, on je uspio da je prođe i potom pronađe saigrača Džamala Mareja.

Naravno, pas upućen Mareju bio je bez gledanja i neočekivan, ali do njega ćemo tek stići... Krenuo je Nikola Jokić ka košu Medžika, uporno su trojica igrača rivalskog tima bila oko njega, kako bi pomogla u odbrani, ali nisu uspjeli. Naravno. Kad je Jokić primijetio opasnost sa lijeve strane, pošto je Tajs Džouns išao pravo na loptu koju se Srbin vodio, riješio je da je iza leđa prebaci na drugu stranu svog tijela.

Pogledajte kako je izgledao potez Nikole Jokića:

Tako je nadmudrio jednog igrača Orlanda, potom se Vender Karter koji je trčao iza njega pojavio ispred, ali to nije bilo dovoljno... Jokić je vidio rivala ispred sebe, shvatio da ne može kroz reket, ali znao je ko može. Pronašao je usamljenog Džamala Mareja.

Kanađanin je preuzeo loptu i mada se nije usudio da šutne za tri poena, pa samim im i upiše asistenciju Srbiju, riješio je da igra ka košu Orlanda. Marej je krenuo stigao do reketa i uz malo muke, ali i nadmudrivanja, uspio je da dođe do važnih poena za svoj tim.

Na taj način Nikola Jokić je još jednom pokazao nesebičnost o kojoj se toliko priča kad je on u pitanju, posebno nakon priznanja koje je baš u ovom susretu stekao. Pretekao je Karima Abdul-Džabara i postao najbolji dodavač među centrima. Morala je i stranica NBA lige na svom instagram nalogu da se pohvali potezom Jokića, konstatujući da jednostavno nije fer šta ovaj čovjek radi u tranziciji.