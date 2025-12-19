"Još tad sam znao šta će biti": Marej se sjetio prvih dana u Denveru, u Jokiću vidio što niko nije

Najefikasniji igrač Denvera poslije Nikole Jokića Džamal Marej hvalio je kolegu poslije velikog uspjeha.

Pohvale na račun Nikole Jokića neprestano pristižu, osim saigrača Kema Džonsona, o istorijskom uspjehu Srbina govorio je i trener Dejvid Adelman, ali i još jedan važan šraf Denvera - Džamal Marej. Centar iz Sombora uspio je da obori rekord Karima Abdul-Džabara i tako postane najbolji dodavač među centrima u istoriji NBA lige.

I možda se mislilo da ovaj rekord nikad neće pasti, NBA liga je napredovala, a broj igrača u takmičenju se povećao. Ipak, Jokić je dokazao da konkurencija nije problem, a i kako bi bila - kad si najbolji na svijetu. Veliki broj igrača želi da dijeli teren sa Srbinom, ali samo retki imaju tu čast, a među njima je i Džamal Marej.

Pa, kakav je osjećaj igrati na najboljim dodavačem među centrima? "Baš je kul", odmah je rekao Marej. "Ovo je period kada mogu da se osvrnem i cijenim sve godine koje sam imao da igram ovu igru sa njim. Posebno je to što je prešao Karima u nečemu, što je prilično nevjerovatno. To pokazuje njegovu veličinu i koliko je nesebičan", rekao je igrač Denvera poslije pobjede nad Orlandom.

Nikola Jokić i Marej gotovo zajedno su gradili NBA karijere. Vremenom su stasavali u najvažnije igrače ekipe iz Kolorada, ali čak i tada bio je jasno da u Srbinu leži nešto posebno, tvrdi Kanađanin. "Mogao sam to da vidim. Kada smo zajedno stasavali u toj drugoj postavi, stil je bio "give and go". Možete da vidite da on ima viziju, sa kakvom lakoćom igra, pa i njegovu nesebičnost. Nisam znao da će stići do ovdje, ali potencijal u njegovim pasovima se vidio od ranog početka", rekao 193 centimetara visoki bek.

Šta je Marej rekao o igri Denvera?

Džamal Marej godinana unazad igra uz uspone i padove, neke sezone bile su senzacionalne za Kanađanina, dok je u godini za nama bio malo koristan za tim. Srećom, u novoj sezoni Marej je povratio samopouzdanje, čini se da ga povrede ne odvajaju od terena, pa su njegove partije i te kako važne za ekipu iz Kolorada.

Statistika je na strani Kanađanna, pogađa 46 posto šuteva za tri poena, ali tvrdi da nije insistirao na tim šutevima. "Samo igram košarku", rekao je Marej. " Fokus je na pobjedi i donošenju prave energije da pobijedimo, šutiranju agresivnih šuteva i igranju svoje igre, a rezultati će se pobrinuti sami za sebe", dodao je saigrač Nikole Jokića.