Partizan se mučio, pa razbio Cedevita Olimpiju: Pobjeda po mjeri Đoana Penjaroje, Džouns pokrenuo crno-bijele

Partizan se mučio, pa razbio Cedevita Olimpiju: Pobjeda po mjeri Đoana Penjaroje, Džouns pokrenuo crno-bijele

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Košarkaši Partizana ostali su jedini tim koji ima samo jedan poraz u regionalnom takmičenju.

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Cedevita Olimpije sa 86:70 u Beogradskoj areni, u trećem kolu ABA lige. Uspjeli su izabranici Đoana Penjaroje da nastave pobjednički niz, iako je tokom tri četvrtine vođena velika borba.

Ponovo je liderske vještine demonstrirao Karlik Džouns koji je pokrenuo tim u drugom poluvremenu i trasirao put ka novom trijumfu.

Trener crno-belih definitivno može da bude zadovoljan ovom utakmicom jer su poeni stizali sa raznih strana, čak i onda kada domaćima nije išlo najbolje na terenu. Imao je slovenački tim i dvocifrenu prednost u prvom poluvremenu, ali su već u posljednjim minutima druge deonice košarkaši Partizana najavili preokret.

Nastavili su gdje su stali u trećoj četvrtini, strpljivo gradili igru i prije svega zaigrali mnogo bolje defanzivno, da bi se kasnije sve isplatilo i u napadu.

Na kraju je utakmicu kao najefikasniji završio Aleksej Pokuševski koji je postigao tri trojke i meč završio sa 18 poena, tri skoka i dvije asistencije uz značajan doprinos u odbrani. Pratio ga je Bruno Fernando koji se izborio sa svojim "demonima" i bio važan faktor u preokretu tokom treće dionice.

Centar Partizana je imao 17 poena i sedam skokova, dok je Karlik Džouns bio treći najefikasniji sa 14 poena, ali je 12 poena dao u drugom poluvremenu i zaigrao kad je bilo najpotrebnije.

Džekiri je sakupio 11 poena i šest asistencija i u prvom poluvremenu je praktično bio jedini raspoložen u redovima domaćina. Ne treba zaboraviti još jednog povratnika Šejka Miltona koji je takođe zabeležio dvocifren učinak 10 poena i po tri skoka i asistencije za 16 minuta na terenu.

S druge strane Hart je prednjačio sa 13 poena i pet skokova, Nikolić je dodao 11, a Jaka Blažič 10.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

