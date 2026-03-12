logo
Da li je Vašington problem za Partizan? Statistika iz Evrolige otvara ozbiljno pitanje za Đoana Penjaroju

Autor Tijana Jevtić
Košarkaši Partizana imaju pozitivan skor u Evroligi, ali samo kad igraju bez Dvejna Vašingtona

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana pobijedili su Virtus u Evroligi i tako pomrsili računa ekipi Duška Ivanovića za plasman u plej-of elitnog takmičenja. Trijumf jeste velika vijest za crno-bijele, s obzirom na da to da ekipa izgleda vrlo dobro, ali jedan drugi podatak zabrinjava mnogo, mnogo više od tijesnih poraza u finišu, na koje je Parni valjak navikao ove sezone. Riječ je o Dvejnu Vašingtonu i njegovom doprinosu timu - Partizan pobjeđuje bez njega na terenu i to je velik problem.

Možda je slučajnost, možda je nagovještaj, a možda i alarm?! Da li je Dvejn Vašington dobar izbor za Partizan? Statistika potvrđuje da nije, a evo i na koji način. Od dolaska Đoana Penjaroja na čelo tima, što se dogodilo krajem novembra. Od tada Partizan je odigrao 13 utakmica u elitnom takmičenju, bez Vašingtona sedam.

Kad se pogledaju rezultati tih mečeva, Partizan je sa Vašintgonom na terenu poražen svih šest puta, bez njega crno-bijeli imaju pozitivan skor, a to je 4:3, uključujući i posljednju pobjedu nad Virtusom. Vašington je propustio mečeve protiv Bajerna, Hapoela, Panatinaikosa i Virtusa - četiri susreta u kojima su crno-bijeli slavili. Partizan je poražen i tri puta kad Vašington nije bio na terenu, a reč je o mečevima protiv Monaka, Milana i Makabija.

S druge strane, Partizan je poražen u baš svih šest mečeva u kojima je Amerikanac igrao - Makabi (112:87), Valensija (86:73), Barselona (88:70), Olimpijakos (104:66), Real Madrid (77:73), Fenerbahče (81:73). U čak dvije utakmice bio je najefikasniji u timu Partizana, Barseloni je ubacio 20 poena za 23 minuta, a Olimpijskosu 28 za 27 minuta i u oba susreta uz vrlo solidne procente šuta. Međutim, ostaje pitanje - vrijedi li?

Izvor: MN PRESS

Vašintgon bilježi skoro 15 poena po meču, ima i 1,5 skokova, 2,5 podijeljene lopte za nešto manje od 22 minuta na terenu. Dosad je odigrao 23 utakmice u Evroligi, a krajnji procenat šuta iz igre je 45 posto, dok za tri poena šutira 38 posto, odnosno ubacuje 2,1 trojku po utakmici. Ono što je ogroman problem Partizana u svum tim poenterskim doprinosima je odbrana Vašingtona, koja gotovo i ne postoji.

"To je samo energija. Energija i trud. Da budem na dobroj poziciji u odbrani, da budem spreman, smiren i u pravom defanzivnom stavu. Mogu da budem dobar defanzivac i za mene je ključno da dam taj maksimum i posvetim pažnju detaljima u igri", rekao je Dvejn Vašington jednom prilikom o svom doprinosu na terenu.

Izvor: MN PRESS

Vašington i ono što su me najviše prigovara definitivno je odnos prema košu Partizana i odbarana koju pruža. S druge strane, broj lopti koje Amerikanac troši u meču je takođe veliki, ali se sve prašta kad ima "šutersko veče". Iako je Vašington pao u sjenku Kamerona Pejna, kad je Amerikanac stigao u Partizan, ponovo je izašao u prvi plan kad je uslijedio povratak Pejna u NBA.

Dvejn Vašington KK Partizan Evroliga

