Košarkaši Partizana imaju pozitivan skor u Evroligi, ali samo kad igraju bez Dvejna Vašingtona
Košarkaši Partizana pobijedili su Virtus u Evroligi i tako pomrsili računa ekipi Duška Ivanovića za plasman u plej-of elitnog takmičenja. Trijumf jeste velika vijest za crno-bijele, s obzirom na da to da ekipa izgleda vrlo dobro, ali jedan drugi podatak zabrinjava mnogo, mnogo više od tijesnih poraza u finišu, na koje je Parni valjak navikao ove sezone. Riječ je o Dvejnu Vašingtonu i njegovom doprinosu timu - Partizan pobjeđuje bez njega na terenu i to je velik problem.
Možda je slučajnost, možda je nagovještaj, a možda i alarm?! Da li je Dvejn Vašington dobar izbor za Partizan? Statistika potvrđuje da nije, a evo i na koji način. Od dolaska Đoana Penjaroja na čelo tima, što se dogodilo krajem novembra. Od tada Partizan je odigrao 13 utakmica u elitnom takmičenju, bez Vašingtona sedam.
Da li je Vašington problem za Partizan? Statistika iz Evrolige otvara ozbiljno pitanje za Đoana Penjaroju
Kad se pogledaju rezultati tih mečeva, Partizan je sa Vašintgonom na terenu poražen svih šest puta, bez njega crno-bijeli imaju pozitivan skor, a to je 4:3, uključujući i posljednju pobjedu nad Virtusom. Vašington je propustio mečeve protiv Bajerna, Hapoela, Panatinaikosa i Virtusa - četiri susreta u kojima su crno-bijeli slavili. Partizan je poražen i tri puta kad Vašington nije bio na terenu, a reč je o mečevima protiv Monaka, Milana i Makabija.
S druge strane, Partizan je poražen u baš svih šest mečeva u kojima je Amerikanac igrao - Makabi (112:87), Valensija (86:73), Barselona (88:70), Olimpijakos (104:66), Real Madrid (77:73), Fenerbahče (81:73). U čak dvije utakmice bio je najefikasniji u timu Partizana, Barseloni je ubacio 20 poena za 23 minuta, a Olimpijskosu 28 za 27 minuta i u oba susreta uz vrlo solidne procente šuta. Međutim, ostaje pitanje - vrijedi li?Izvor: MN PRESS
Vašintgon bilježi skoro 15 poena po meču, ima i 1,5 skokova, 2,5 podijeljene lopte za nešto manje od 22 minuta na terenu. Dosad je odigrao 23 utakmice u Evroligi, a krajnji procenat šuta iz igre je 45 posto, dok za tri poena šutira 38 posto, odnosno ubacuje 2,1 trojku po utakmici. Ono što je ogroman problem Partizana u svum tim poenterskim doprinosima je odbrana Vašingtona, koja gotovo i ne postoji.
"To je samo energija. Energija i trud. Da budem na dobroj poziciji u odbrani, da budem spreman, smiren i u pravom defanzivnom stavu. Mogu da budem dobar defanzivac i za mene je ključno da dam taj maksimum i posvetim pažnju detaljima u igri", rekao je Dvejn Vašington jednom prilikom o svom doprinosu na terenu.Izvor: MN PRESS
Vašington i ono što su me najviše prigovara definitivno je odnos prema košu Partizana i odbarana koju pruža. S druge strane, broj lopti koje Amerikanac troši u meču je takođe veliki, ali se sve prašta kad ima "šutersko veče". Iako je Vašington pao u sjenku Kamerona Pejna, kad je Amerikanac stigao u Partizan, ponovo je izašao u prvi plan kad je uslijedio povratak Pejna u NBA.