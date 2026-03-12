Totalni kolaps Totenhema: Jedne ne zanima opstanak, drugi ne znaju kako da se bore

Totenhem je u velikom problemu, na korak od ispadanja iz Premijer lige i odluci da li će nastaviti saradnju sa trenerom Igorom Tudorom

Totenhem ne stoji najbolje, sve je očiglednije da atmosfera u timu ne štima, a glasno se govori i o tome da je Igor Tudor "izgubio svlačionicu". Totenhem je prvi put, u 144 godine dugoj istoriji, izgubio šest utakmica zaredom. A, da to nije samo problem tradicije govori i činjenica da je ovaj tim samo na bod od ispadanja iz Premijer lige i prijeti mu pad u niži rang prvi put od 1977. Problemi su očigledni, a u prilog ne idu ni komentari igrača o kojima bruje mediji.

Igor Tudor je na klupi Totenhema do sada vodio tim na četiri utakmice i u svakoj je upisan poraz, uz ukupnu gol-razliku 5:14. Međutim, problemi londonskog kluba tu se ne završavaju. Utisak je da dio igrača prilično ravnodušno posmatra sve lošije rezultate ekipe. Kako navodi Atletik, jedan fudbaler je u svlačionici navodno rekao saigračima da ga mogućnost ispadanja iz lige ne brine previše, jer vjeruje da će već ovog ljeta napustiti klub.

Sportski psiholog Den Abrahams upozorio je za Atletik da bi Tudor zbog čestih javnih kritika mogao brzo da izgubi povjerenje svlačionice. Sa druge strane, Stiven Kolker smatra da javno prozivanje igrača ponekad može da izazove reakciju i probudi ekipu, ali naglašava da je takav pristup uvijek veoma rizičan. "Bio sam u svlačionici gdje sam pomislio 'vrijeme je da prestanemo da štitimo igrače koji to ne zaslužuju', ali... To je velika odluka. Kada dajete takve izjave, ostajete izolovani, a sudeći po rezultatu protiv Atletika, to nije uspjelo", rekao je on.

"Kada se klub takve veličine nađe u situaciji da strepi za opstanak, stvari vrlo brzo mogu da postanu dramatične. U savremenom fudbalu pritisak je ogroman, a igrači su stalno pod lupom javnosti i teško mogu da se sklone od toga. Takva atmosfera lako utiče i na najkvalitetnije fudbalere, pa im je mnogo teže da na terenu donose prave tehničke, taktičke i fizičke odluke. Zbog svega toga i veoma dobar tim može da uđe u spiralu loših rezultata", dodao je.

Slično razmišlja i Deni Higinbotam, bivši defanzivac sa više od 200 utakmica u Premijer ligi. Tokom karijere u dresovima Mančester junajteda, Derbi kauntija, Sautemptona, Sanderlenda i Stouk sitija više puta je bio u borbi za opstanak, pa vjeruje da igrači Totenhema jednostavno nisu navikli na takvu situaciju u kojoj su se sada našli.

"Kada ljudi kažu da ovoj ekipi Totenhema nije stalo, razumijem taj argument, ali mislim da ti igrači jednostavno ne znaju kako da se nose sa ovim. U timu su i finalisti Svetskog prvenstva. Oni nisu navikli na borbu za opstanak. Ljudi kažu da je teško na vrhu, ali još je gore na dnu. Morate da održavate samopouzdanje igrača ako pet nedjelja nisu pobijedili", rekao je Higinbotam za Atletik.

Defanzivac Miki van de Ven takođe je prokomentarisao situaciju: "Situacija je uvijek katastrofalna kada ste u borbi za opstanak. Ako se tome doda i pritisak sa strane koji počne da utiče na igrače, čak i odlična ekipa može da krene putem propasti", rekao je.