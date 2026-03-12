Federer postao milijarder: Ono što su sponzori nudili nadmašilo nagrade sa turnira

Jeda od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer našao se na listi milijardera

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Švajcarski teniser Rodžer Federer (44) našao se na listi najbogatijih ljudi na svijetu, pošto je postao milijarder. Iako zauzima "tek" 3.185. mjesto legendarni teniser stigao je u poseban krug ljudi, makar prema pisanju Forbsa.

Federer je tokom karijere osvojio 103 titule, od koji 20 na velikim turnirima. Ipak, tenis je bio odskočna daska za ogromnu sumu novca kojom raspolaže Švajcarac. Federerovo bogatstvo procijenjeno na 1,1 milijardu američkih dolara, a posebno je zanimljiva činjenica da je jedan od rijetkih sportista koji je uspio da pređe granicu i postane milijarder.

Na taj način Federer de pridružio Lebronu Džemsu i Tajleru Vudsu, pa je ujedno postao i dokaz da sportisti sve više zarađuju van terena. "Tokom karijere Rodžer Federer je zaradio više od 130 miliona dolara od turnira, ali njegov uspjeh van terena je još impresivniji: u svojim najboljim godinama zarađivao je i do 100 miliona dolara godišnje od sponzorstava. Njegov portfolio se smatra jedinstvenim u sportu. Dugogodišnji partneri poput Mercedesa i Roleksa ostali su mu vjerni čak i nakon penzionisanja. Tako se pridružio odabranoj grupi sportista koji su prešli granicu od milijardu evra, kao što su Lebron Džejms i Tajger Vuds", piše Forbs.

Kompanija "Najki" je tokom dvadeset godina saradnje Rodžeru Federeru isplatila 150 miliona američkih dolara. Kada ga je kompanija "Uniklo" preuzela od američkog brenda, morala je da bude izuzetno izdašna - za desetogodišnje sponzorstvo isplaćeno je 300 miliona dolara, pa ne čudi što je Federer 2020. godine bio najplaćeniji sportista na svijetu.

Čak 16 godina zaredom Federer je bio najplaćeniji teniser svijeta. Pretpostavlja se da posjeduje i tri procenta udela u kompaniji sportske opreme On, koja je 2024. ostvarila prihod od 2,24 milijarde evra, što pokazuje da posluje izuzetno uspješno. Osim toga, Federer je veoma angažovan i u razvoju biljne hrane, postavši dio jedne čileanske kompanije.

Na listi milijardera i dalje je prvi Elon Mask sa impozantnih 839 milijardi dolara bogatstva.