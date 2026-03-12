Igor Duljaj bez zadrške o krizi u Partizanu: "Biću grub, uništili su život Čakaru"!

Igor Duljaj govorio je o situaciji u Partizanu ističući da se klub ružno ponio prema Damiru Čakaru koji je smijenjen poslije samo dva meča.

Izvor: UNA TV/screenshot

Bivši fudbaler i trener FK Partizan Igor Duljaj gostovao je u emisiji "Podne" na Una TV i osvrnuo se na aktuelnu situaciju u Humskoj koja nimalo nije sjajna. Crno-bijeli su zimu završili na prvom mjestu sa bodom više od Zvezde, dok je sada zaostatak čak deset bodova, pa je klub odlučio da vrati Srđana Blagojevića za trenera.

Upravo je Blagojević dobio otkaz početkom novembra, kada je klub kratko vodio Marko Jovanović, zatim je umesto njega na klupi bio Nenad Stojaković, a prethodna dva meča vodio je Damir Čakar - nekadašnji Duljajev saigrač iz Partizana.

"Nažalost sve to nije ni malo prijatno. Meni je teško palo što je Čakar ovako smijenjen na neki način iz više razloga, jer opet je on neko ko nije zaslužio da na taj način sazna. Imate palac koji dižete za glasanje: palac gore - ostaje, palca dole - ne ostaje. Možda je malo grubo da kažem da je njemu na taj način život uništen", rekao je Igor Duljaj na Una TV.

Duljaj je istakao i da je lako iz njegove pozicije govoriti kako bi trebalo raditi. Upitan da li bi na Blagojevićem mjestu prihvatio poziv da se vrati u ovakav Partizan, Duljaj je prokomentarisao de se on ne bi vratio, ali da razumije Blagojevića:

"Blagojević ima svoje motive iz kojih se vratio u Partizan. Vjerujem da će njegovim povratkom ljudi u Partizanu doći do tačke da kažu moramo da stavimo Partizan iznad svih problema koji su trenutno činjenica. Blagojević je rekao da je to drugačija ekipa u odnosu na onaj period kada je on došao. Imali su bod više od Crvene Zvezde, Partizan je bio prvi", rekao je Duljaj i dodao da je Partizan je sa mladim igračima i novom energijom uz podršku medija napravio to što je napravio i da je "sada trenutak da se vidi da li ta energija koja je krasila Partizan može da se vrati".

Prema njegovim riječima, potrebno je vrijeme da se vidi da li je odluka Blagojevića da se vrati prava ili ne, dodajući da njega niko nije kontaktirao u prethodnom periodu, pošto je Rasim Ljajić ispričao da je bilo poziva i drugim trenerima.

"Nisu mene zvali. Mnogima smeta taj moj temperament. Ja sam mnogo puta iskočio iz tog konteksta trenera u prethodnom periodu, a to sam radio, jer sam morao da zaštitim svoje igrače, a oni su mi bili najvažniji. Provodio sam po 15 sati sa njima. Nisu me zvali, jer je sa mnom vjerovatno mnogo teško sarađivati", zaključio je Duljaj.