Partizan u "španskom" terminu protiv Cedevite: Đoan Penjaroja je na ovo navikao cijeli život

Novi termin utakmice Partizana i Cedevite Olimpije u ABA ligi.

KK Partizan će u nedelju dočekati Cedevita Olimpiju od 13 časova, u takozvanom "španskom terminu" karakterističnom za Pirineje. Za srpske pojmove, balkanske, utakmica se igra u prilično neuobičajenom, ali za trenera Đoana Penjaroju i te kako uobičajenom terminu.

To je posljedica zgusnutog rasporeda i značajnih promjena ove sedmice, kada je Evroliga prvo pomjerila za dan ranije meč sa Virtusom, dok će se tako i ABA liga igrati u novom terminu.

Za meč u "španskom terminu", Partizan je odredio popularne cijene karata koje se kreću od 500 dinara, a ulaz na Nivo 400 je besplatan za mlađe od 18 godina, uz prethodno preuzetu kartu na blagajni.

Parni valjak je branilac titule i lider regionalnog šampionata sa 17 pobjeda i svega jednim porazom. U prošlosti, dueli crno-bijelih i Cedevita Olimpije su znali da budu jako uzbudljivi, a vidjećemo da li će tako biti i u nedelju, kada će Partizan probati da dođe do još jednog dobrog rezultata ove sedmice.