Rukometna "bomba" u Banjaluci: Luka Knežević se vratio u Borac m:tel!

Provjereni bek ponovo je u matičnom klubu.

Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je ovog četvrtka treće pojačanje – najveće do sada!

U klub se, nakon godinu dana provedenih u katarskom Al Koru, vratio polivalentni bek Luka Knežević (2000.), koji je sa crveno-plavima dogovorio jednogodišnju saradnju. Knežević je ponikao u klubu iz Gospodske ulice, iz kojeg je prvi put otišao u ljeto 2023. godine.

Preselio se tada u tuzlansku Slobodu, u kojoj je ostao 18 mjeseci, nakon čega se vratio u Banjaluku, kako bi pomogao crveno-plavima da izbore opstanak u Premijer ligi BiH. Na kraju, kako rekosmo, nakon jedne sezone u Kataru, došlo je vrijeme za povratak u matični tabor.

"Zadovoljstvo mi je što sam se vratio u svoj klub, da doprinesem u ispunjenju klupskih ambicija i ciljeva. Radujem se pripremama i novoj sezoni i saradnji sa svima u klubu", istakao je Knežević prilikom današnjeg potpisivanja ugovora.

Izvor: RK Borac m:tel

Prije Luke Kneževića, ugovore sa Borcem m:tel potpisali su srednji bek Armin Bulić (dvije godine) i lijevi bek Danilo Tubin (četiri godine).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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