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Vojvodina u Superligi vidala rane poslije ispadanja iz Evrope: Rutinska pobjeda u Novom Sadu

Vojvodina u Superligi vidala rane poslije ispadanja iz Evrope: Rutinska pobjeda u Novom Sadu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vojvodina je golovima Zukića i Ranđelovića upisala pobjedu u Superligi poslije ispadanja iz evropskih takmičenja

Vojvodina pobijedila Mačvu 2:0 Izvor: MN PRESS

Vojvodina je rane od ispadanja iz evropskih takmičenja vidala u Superligi. Na stadionu "Karađorđe" je došla do rutinske pobjede protiv Mačve - 2:0. Doduše, za to je čekala drugo poluvrijeme, pošto se kasno "probudila".

Bio je domaći tim bolji i u prvom dijelu meča, ali je čekao samu završnicu da napadne. Ono što nije uspio tada, jeste u nastavku utakmice. Dejan Zukić je u 59. minutu konačno uspio da zatrese mrežu i da donese vođstvo svom timu.

Konačan rezultat postavio je Lazar Ranđelović koji se upisao u strijelce u nadoknadi. Ušao je u igru u 62. minutu umjesto Lukasa Barosa i stavio tačku na meč.

Vojvodina je poslije ove pobjede na trećem mjestu sa šest bodova iz tri utakmice.



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FK Vojvodina FK Mačva Superliga Srbije

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