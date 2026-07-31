Nakon poraza od Ajaksa, Marko Savić naglašava da su igrači dali sve od sebe, ali da je kvalitet protivnika bio presudan.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Vojvodina je i u revanšu protiv Ajaksa izgubila 1:4, što znači da je ispala iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu ukupnim rezultatom 2:8. Dolazak novog trenera Marka Savića, umjesto Miroslava Tanjge, za sada nije donio rezultatsku promjenu, mada je na momente bilo pozitivnih stvari koje je novi šef "lala" htio da vidi.

"Jako teška utakmica za nas. Momci su dali onoliko koliko su mogli. Ajaks je toliko dobro namješten, sa toliko mehanizama pred svojim navijačima, poletni, jako talentovana i potentna ekipa. Mi smo u ovom momentu dali sve što smo mogli, ali u ovom trenutku kada je prisutan i akumulirani umor, igramo na tri, četiri dana, vidjelo se da su svježiji od nas. Ajaks je dominirao, stvorio dosta situacija. Mi smo bili dobri u prvih 15 minuta, ali su se oni brzo adaptirali i nalazili rješenja", rekao je Savić poslije utakmice u Amsterdamu.

Vidi opis "Mi smo dali sve što smo mogli": Marko Savić poslije još jednog teškog poraza Vojvodine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa US Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / P Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa US Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images Br. slika: 7 7 / 7

Vojvodina je inače prva povela na "Johan Krojf areni", kada je Đorđe Crnomarković postigao gol za 1:0, međutim na poluvrijeme Ajaks je otišao s egalom - pošto je pogodio iskusni Klasen.

"Uvijek je neprijatno kada primite gol u 45. minutu. Ne mogu da budem neskroman, jer su prije toga imali dosta situacija da nas ugroze. Nije prijatno primiti gol u posljednjem minutu prvog poluvremena, pogotovo iz kornera. U drugom poluvremenu nam je nedostajala energija, ali kvalitet jedne ekipe je u tome što i kada mi nešto dobro branimo, oni opet probiju", rekao je Savić.

"Mi smo dobro ušli u ovu utakmicu, međutim, ne možemo ovaj meč da dijelimo na kvartale ili na prvih 15 minuta, Ajaks je stvarno bio mnogo bolji večeras. Naš zadatak je da rastemo da budemo sve bolji i bolji i da te ciljeve isporučimo. Jaki smo onoliko koliko se dobro ponašamo u situacijama kada nije dobro. Kada je dobro, svi su dobri, ali kada nije dobro, onda treba da vidimo koliko smo svi spremni da idemo dalje", zaključio je on.

Poslije ovoga Vojvodina se okreće obavezama u domaćim takmičenjima, a ostaje bolan podatak da pet godina nema pobjedu u UEFA takmičenjima.