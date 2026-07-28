Vojvodina predstavila Marka Savića: "Nisam razmišljao ni sekund"

Marko Savić zamijeniće Miroslava Tanjgu na klupi Vojvodine.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

FK Vojvodina imenovala je nasljednika Miroslava Tanjge, koji je napustio klupu Novosađana nakon evropskog poraza od Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U pitanju je Marko Savić koji se ni sekund nije dvoumio kada ga je pozvao predsjednik kluba Dragoljub Zbiljić.

Pred njim će biti izuzetno zahtevan zadatak, a na klupi crveno-bijelih debitivaće u revanšu protiv Ajaksa.

"Prije svega bih da se zahvalim klubu i predsjedniku i šansi, meni i mom stručnom je čast i privilegija što smo ovdje. Bilo je ranije šansi, tajming nikada nije idealan, ali mi smo navikli na razne situacije u moramo da budemo spremni. Meni je jedan od ciljeva i bio da budem trener Vojvodine. sada se to ostvarilo i drago mi je da klub ima najveću moguću ambiciju, da imamo pritisak, ali to je dio ovog posla i to je privilegija. Siguran sam da možemo da isporučimo rezultat i da dobar rezultat i dobra igra donosi i radost za navijače", rekao je Savić na promociji.

Prošla sezona je bila izuzetno uspješna za tim sa Karađorđa, koji je završio kao vicešampion Srbije i obezbijedio plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope.

"Ne razmišljam ni u jednom pravcu, jer je privilegija imati ovakvu ekipu. Kakva god da je bila prošla sezona, u fudbalu postoji samo sad. Danas moramo da isporučimo rezultat, a to je ova sezona. Prošle sezone Voša je mogla da osvoji Kup, ali sada imamo jasne ciljeve i znamo ambicije kluba. Naš posao je da gledamo samo ka naprijed. Pritisak je kada nemate igrače, a kada imate ovakvu ekipu, to je privilegija."

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kakav stil igre će forsirati u Vojvodini?

"Ja preferiram organizovan fudbal, napadački je ekipa potentna, ali defanziva daje stabilnost i ona mora da bude temelj. To znači da moramo uvijek dobro da znamo šta ćemo da radimo bez lopte. Ekipa koja je dobra i organizovana i da se brani kada nema lopta, ta ekipa ima veću šansu da ostvari svoje ciljeve. Kada imamo loptu, onda moramo da imamo svoje mehanizme, ali moramo da budemo jednako dobri i ofanzivno i defanzivno."

Očekuje tešku utakmicu protiv Ajaksa u Amsterdamu.

"Imam svoju viziju, da li ćemo sistemski ovako ili onako, to zavisi od protivnika. Ajaks je odlična ekipa, sa odličnim trenerom, ali i Vojvodina ima kvalitetan tim. Imali smo prvi trening jutros, imamo drugi poslijepodne, nemamo mnogo vremena, ali pokušaćemo da to implementiramo i da pobijedimo, ako možemo."

Savić je naglasio da se nije mnogo dvoumio kada je stigao poziv Vojvodine.

"Sekund mi je trebalo da prihvatim ponudu Vojvodine. Ona je od prvog dana bila moja vizija i srećan sam što sam napravio taj korak. Želim da budem uspješan trener Vojvodine. Pritisak je svugdje. Ja sam radio u akademiji Krasnodara, pritisak kada izgubite je kao da ste Real Madrid. Radio sam u Voždovcu, najmlađa ekipa sa najmanjim budžetom u istoriji u Evropi, to je pritisak. Svugdje je pritisak, rezultat mora da se isporuči. Ali kontinuitet je najbitniji. Ako u kontinuitetu dobro radite, onda rezultat dođe. Na mikro planu moramo da isporučujemo rezultate odmah. Moramo da rastemo da dobijemo taj kontinuitet. To donosi rezultat na duže staze."

Vidi opis Vojvodina predstavila Marka Savića: "Nisam razmišljao ni sekund" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Istakao je važnost omladinskog pogona, odakle želi da crpi snage za prvi tim.

"Ja volim igrače. Kada je on za moj stil, nemam problem da li ima 16 ili 34 godina. Vojvodina ima omladinsku školu i uvijek je i imala, znam da ih ima i sada. Mi ćemo se njima baviti. Ja sam stava da glavna pojačanja moraju da budu iz omladinskog pogona. Jer taj igrač iz omladinske škole, duže je tu i sigurno može brže da se uklopi nego bilo koji stranac. Kada napravimo model igre sa kojim su upoznati i mladi igrači, onda će oni kada uđu u prvi tim biti najveća pojačanja", zaključio je Marko Savić.

Savić je trenersku karijeru počeo u Voždovcu 2019. godine, a u Srbiji je još vodio Železničar iz Pančeva i Čukarički.

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