Vojvodina najskuplji tim u istoriji dala Marku Saviću: Evo ko je novi trener vicešampiona Srbije

Nakon rastanka sa Miroslavom Tanjgom novi trener Vojvodine biće Marko Savić, talentovani srpski stručnjak.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine ostali su bez trenera samo dan pred gostovanje Crvenoj zvezdi, a dok su igrali taj meč pojavila se informacija ko bi mogao da naslijedi Miroslava Tanjgu. Perspektivni stručnjak Marko Savić (42) već je stigao na pregovore u Novi Sad i ostali su da se utanače samo detalji prije nego što on preuzme komandu nad timom u koji je ovog ljeta uloženo mnogo novca.

Savić u klub stiže nakon veoma teškog početka sezone za Vojvodinu. Nakon finiša prethodne sezone u kojem je novosadski tim osvojio drugo mjesto u Superligi Srbije i na penale poražen od Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije, crveno-bijeli sa stadiona "Karađorđe" nisu se snašli na početku takmičarske godine.

Upisana su dva poraza od Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a zatim i ubjedljiv poraz od Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Čini se da će se Vojvodina u Amsterdamu oprostiti od Evrope za ovu sezonu, pa će Saviću i njegovom timu prioritet biti prvenstvo - u kojem je ekipa savladala OFK Beograd i izgubila od Crvene zvezde.

Biće to i jedan od najvećih trenerskih izazova u karijeri Marka Savića, uskoro i zvaničnog šefa stručnog štaba Vojvodine. Pred njim će biti mnogo posla jer je opšti utisak da Vojvodina na prvih pet mečeva u sezoni nije pokazala dovoljno, u odnosu na ulaganja i kvalitet tima koji trenutno posjeduje.

Ko je Marko Savić, trener Vojvodine?

Jedan od najtalentovanijih srpskih trenera rođen je 1984. godine u Beogradu, a imao je i zanimljivu igračku karijeru prije nego što je sa 25 godina odlučio da ode u fudbalsku penziju. Nastupao je za Grafičara, Žarkovo i Mladi Obilić, bio internacionalac u Sarajevu, pa u Bugarskoj igrao za Rilski i Spartak iz Varne. Vratio se u Srbiju i karijeru završio u Radničkom iz Obrenovca, sada već davne 2009. godine.

Ubrzo je počela njegova trenerska karijera. Radio je sa mlađim kategorijama Žarkova, Crvene zvezde i ruskog Krasnodara, zatim vodio kadetsku ekipu Voždovca, pa ponovo bio trener u omladinskoj školi Crvene zvezde. Kao pomoćnik Aleksandra Rogića radio je u Estoniji, na klupi Levadije, gdje se nekoliko godina kasnije vratio i kao pomoćnik Vladimira Vasiljeva, nakon što je vodio reprezentaciju Srbije do 15 godina i omladince Voždovca.

Početkom 2021. godine Savić je počeo svoju samostalnu trenersku karijeru u seniorskom fudbalu. Bilo je to upravo na klupi Levadije u kojoj je radio kao pomoćnik, a sa estonskim timom osvojio je tri trofeja - šampionsku titulu, Kup Estonije i Superkup Estonije. Uslijedio je novi mandat u Voždovcu gdje je prvo bio pomoćni, a zatim i glavni trener, pa poslovi u Železničaru iz Pančeva i Čukaričkom.

Čini se da srpski timovi nisu imali previše strpljenja za Marka Savića. Na klupi Voždovca odradio je 21 meč, Železničar je vodio 15, a Čukarički tek 14 utakmica. Na ukupno 46 mečeva u Superligi Srbije ima učinak od 16 pobeda, 11 remija i 19 poraza, dok u Kupu Srbije ima dvije pobjede i dva poraza.

Šta se očekuje od Savića?

Za evropski uspjeh je kasno, ali Vojvodina ima velike ambicije u srpskom fudbalu. Tokom cijelog ljeta pravljen je tim koji bi mogao da se bori za trofeje, a od Marka Savića se očekuje da ekipu "postavi" drugačije nego što je bila namještena na početku sezone. Prvi mečevi otkrili su da velika ulaganja nisu garant rezultata, pa će pred Savićem biti mnogo posla.

Vojvodina je tokom ljeta kupila Dejana Zukića, Ifeta Đakovca, Nardina Mulahusejnovića i Hamzu Redžića, na pozajmicu dovela Stefana Mitrovića, a kao slobodan igrač stigao je Srđan Bašić koji je odmah proslijeđen u Vršac. Od igrača koji su imali zapaženu ulogu iz kluba su otišli Vukan Savićević, Džon Meri, Slobodan Medojević, Uroš Nikolić i Vando Feliks, kojem je istekla pozajmica u Novom Sadu. Može se reći da je kostur tima sačuvan, a da su pojačanja stizala pravovremeno. Ipak, to nije bilo dovoljno da Vojvodina zablista na početku sezone. Djelimično je kriv i izuzetno težak žreb koji su imali na evropskoj sceni.