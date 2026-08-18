Partizan doveo i 60 odsto Nikole Čumića: Potpisan čudan ugovor, ali ruke su zavezane

FK Partizan je potpisao ugovor sa Nikolom Čumićem, ali je dobio samo 60% prava na njega.

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FK Partizan doveo je i treće najavljeno pojačanje u kratkom vremenskom periodu. U pitanju je povremeni reprezentativac Srbije Nikola Čumić koji će stići taman da bude registrovan za dvomeč protiv Hetafea (rok je 19. avgust u 23.59), tako da će Saša Ilić dobiti vrijedno pojačanje.

Ono što je zanimljivo je da je Partizan dobio samo 60 odsto prava na Čumića, prenosi "Mozzart Sport". Ostatak od 40 odsto ostao je u vlasništvu njegovog prethodnog kluba Rubina iz Kazanja. Preciznije, pošto Partizan nije imao novca da plati obeštećenje za Čumića - dva kluba su se dogovorila da dođe bez naknade u Humsku, s tim da će crno-bijeli biti u obavezi da 40 odsto od idućeg transfera predaju Rubinu.

To je bio i jedini način na koji je Rubin htio da pusti Čumića u Partizan, a kako crno-bijeli nisu imali novca za njegovo obeštećenje, svezanih ruku nisu ni imali drugu opciju osim ove.

U toku dana Čumića očekuju ljekarski pregledi poslije čega će odmah početi da trenira sa ekipom i sa njom putovati u Madrid.

Ko je još došao u Partizan?

Izvor: MN PRESS

Buran prelazni rok gledamo u Partizanu i nakon dosta pojačanja pred start sezone, zavladalo je "zatišje". Stigli su Erik Kojzek, Že, Šaka Traore, Aleks Zeković, Milan Aleksić, a potom za finiš Idrisu Baba i Igor Miladinović. Ostaje da se vidi da li će Partizan još negdje reagovati, prije svega u odbrani.