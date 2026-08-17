Vanja Dragojević otišao bez riječi, a onda napravio gest za pamćenje

Mladi Vanja Dragojević ostavio je "mali" poklon za ljude koji su mu značili na putu do ostvarenja fudbalski snova.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Partizana Vanja Dragojević prešao je ovog ljeta u redove Glazgov Rendžersa u transferu vrijednom 5,5 miliona evra i već je kupio navijače škotskog tima. Postigao je prelijep gol sa 25 metara i najavio šta od njega može da se očekuje. U Humskoj će se njegov odlazak i te kako osetiti, a otišao je u velikom stilu, u pravom smislu te riječi.

Dragojević je prošao sve mlađe kategorije Partizana, kalio se u Teleoptiku i na kraju stigao do kapitenske trake. Kada je ostvario prvi veliki korak u svojoj karijeri i prešao u Glazgov, nije zaboravio ljude koji su mu na tom putu pomogli.

Vanja je pokazao da je veliki čovjek, uprkos tome što ima samo 20 godina. Perspektivni igrač je zaposlenima u SC "Teleoptik" poslao zahvalnice u vidu koverti u kojima se nalazi novac, prenosi "Mozzartsport".

Naravano, koverte su namijenjene onima koji rade "manje bitne", ali i te kako važne poslove, pa je pomoćno osoblje zateklo pravo iznenađenje. Na spisku je 25 ljudi koji su "zadužili" Vanju i očigledno bili dio njegovog odrastanja i stasavanja u čovjeka kakav je danas.

To nije sve, pošto će i omladinska škola Partizana dobiti kontigent lopti, a ovakav gest nismo viđali ni u režiji mnogo većih i ostvarenijih igrača.

Dragojević je za prvi tim Partizana debitovao u martu 2025. godine, u crno-bijelom dresu odigrao je ukupno 52 zvanične utakmice i postigao četiri gola, a na 34 meča predvodio je ekipu sa kapitenskom trakom.

Vanja Dragojević se možda jeste bez riječi oprostio od Partizana, nije bilo oproštaja i emotivnih saopštenja na društvenim mrežama, ali ovaj njegov potez će svakako duže pamtiti.