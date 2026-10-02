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ABA liga objavila novu listu sudija: Nema Srba i Hrvata, ali su tu Poljakinja, Bugarin, Kolumbijac, Šveđanin

ABA liga objavila novu listu sudija: Nema Srba i Hrvata, ali su tu Poljakinja, Bugarin, Kolumbijac, Šveđanin

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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ABA liga objavila je listu arbitara koji će dijeliti pravdu i na njoj nema srpskih i hrvatskih sudija.

ABA liga objavila listu sudija nema Srba i Hrvata Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

ABA liga je saopštila i listu sudija koji će dijeliti pravdu u novoj sezoni. Prvo kolo je odloženo zbog sukoba koji postoji između regionalnog takmičenja i arbitara. Zbog toga je objavljen konkurs na kom se prijavilo 77 sudija. Izabran je 31 arbitar i na toj listi nema nijednog srpskog ili hrvatskog sudije.

Primjera radi, na listi je i jedna dama, pošto će suditi Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska. Slovenac Tadej Venta živi na Islandu i u jednom momentu karijere je sudio i fudbalske i košarkaške utakmice. Bugarsku predstavlja Mohamed Al Kurdi koji je rođen u Palestini.

Ovako izgleda kompletna lista sudija:

  • Austrija - Peter Gačić
  • Bosna i Hercegovina - Haris Bijedić, Nikola Domazet, Milan Danilović
  • Bugarska - Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi
  • Kolumbija - Karlos Havijer Duenjas Urego
  • Njemačka - Hakan Sankesen
  • Italija - Kristijan Kalabreze
  • Crna Gora - Bojan Popović, Jovan Vujović, Kenan Gušmirović, Igor Janjušević, Lazar Knežević, Lazar Ćetković, Miroslav Kaluđerović, Miodrag Lakićević, Stefan Vuković i Sead Babić
  • Makedonija - Boro Antovski, Mario Mađoski, Igor Temelkov, Petar Petrovski, Vladimir Mihajlović, Stefan Ristovski
  • Poljska - Robert Mordal i Silvija Aleksandra Zabikovska
  • Rumunija - Oktavijan Goina
  • Slovačka - Vladimir Karnaj
  • Slovenija - Tadej Venta i Boris Ćehić
  • Švedska - Aleksander Milan Šešević

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ABA liga sudije

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