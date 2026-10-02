ABA liga objavila novu listu sudija: Nema Srba i Hrvata, ali su tu Poljakinja, Bugarin, Kolumbijac, Šveđanin

ABA liga objavila je listu arbitara koji će dijeliti pravdu i na njoj nema srpskih i hrvatskih sudija.

Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

ABA liga je saopštila i listu sudija koji će dijeliti pravdu u novoj sezoni. Prvo kolo je odloženo zbog sukoba koji postoji između regionalnog takmičenja i arbitara. Zbog toga je objavljen konkurs na kom se prijavilo 77 sudija. Izabran je 31 arbitar i na toj listi nema nijednog srpskog ili hrvatskog sudije.

Primjera radi, na listi je i jedna dama, pošto će suditi Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska. Slovenac Tadej Venta živi na Islandu i u jednom momentu karijere je sudio i fudbalske i košarkaške utakmice. Bugarsku predstavlja Mohamed Al Kurdi koji je rođen u Palestini.

Ovako izgleda kompletna lista sudija: