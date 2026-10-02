ABA liga objavila novu listu sudija: Nema Srba i Hrvata, ali su tu Poljakinja, Bugarin, Kolumbijac, Šveđanin

ABA liga objavila je listu arbitara koji će dijeliti pravdu i na njoj nema srpskih i hrvatskih sudija.
ABA liga je saopštila i listu sudija koji će dijeliti pravdu u novoj sezoni. Prvo kolo je odloženo zbog sukoba koji postoji između regionalnog takmičenja i arbitara. Zbog toga je objavljen konkurs na kom se prijavilo 77 sudija. Izabran je 31 arbitar i na toj listi nema nijednog srpskog ili hrvatskog sudije.
Primjera radi, na listi je i jedna dama, pošto će suditi Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska. Slovenac Tadej Venta živi na Islandu i u jednom momentu karijere je sudio i fudbalske i košarkaške utakmice. Bugarsku predstavlja Mohamed Al Kurdi koji je rođen u Palestini.
Ovako izgleda kompletna lista sudija:
- Austrija - Peter Gačić
- Bosna i Hercegovina - Haris Bijedić, Nikola Domazet, Milan Danilović
- Bugarska - Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi
- Kolumbija - Karlos Havijer Duenjas Urego
- Njemačka - Hakan Sankesen
- Italija - Kristijan Kalabreze
- Crna Gora - Bojan Popović, Jovan Vujović, Kenan Gušmirović, Igor Janjušević, Lazar Knežević, Lazar Ćetković, Miroslav Kaluđerović, Miodrag Lakićević, Stefan Vuković i Sead Babić
- Makedonija - Boro Antovski, Mario Mađoski, Igor Temelkov, Petar Petrovski, Vladimir Mihajlović, Stefan Ristovski
- Poljska - Robert Mordal i Silvija Aleksandra Zabikovska
- Rumunija - Oktavijan Goina
- Slovačka - Vladimir Karnaj
- Slovenija - Tadej Venta i Boris Ćehić
- Švedska - Aleksander Milan Šešević