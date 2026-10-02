Batini "orlići" nisu spremni za EURO u Srbiji: Rusija držala fudbalski čas u Staroj Pazovi

Mlada reprezentacija Srbije nije bila ravnopravan rival gostima iz Rusije na terenu u Kući fudbala.

Izvor: MN PRESS

Mlada reprezentacija Srbije nastavila je sa pripremama za Evropsko prvenstvo koje će narednog ljeta organizovati zajedno sa Rusijom, a meč protiv vršnjaka iz Rusije na terenu Kuće fudbala u Staroj Pazovi pokazao je da tim Zorana "Bate" Mirkovića nije spreman. Rusi su bez većih problema stigli do pobjede (3:1), a rezultat je mogao da bude i ubjedljiviji.

Srbija je na ovaj način prekinula niz od sedam mečeva bez poraza, ali treba istaći i da je protiv ruske reprezentacije bila daleko od ravnopravnog rivala. Već u 10. minutu meča gosti su preko Popollitova stigli do prednosti, koju je u 26. minutu duplirao Okišor, a u 42. minutu Bober je postigao i treći gol za goste.

Moglo ih je, lako, biti i više u prvom dijelu meča. Prijetila je povremeno i Srbija, ali daleko manje od rivala koji je ispred sebe imao samo raspoloženog Lijeskića, startnog golmana Radničkog iz Kragujevca. Upravo je on "krivac" što Rusi nisu imali ubjedljiviju prednost na poluvremenu.

U nastavku meča gledali smo drugačiji meč i izjednačeniju borbu. Srbija je djelimično popravila utisak, mogla da postigne i više od jednog gola, pa možda čak i da unese neizvjesnost. Tim Zorana Mirkovića morao je da se zadovolji samo utješnim pogotkom koji je sa bijele tačke postigao Matija Mitrović.

Srbija je igrala u sljedećem sastavu: Lijeskić, Tegeltija (od 73′ Đ. Petrović), Kovačević (k) (od 73′ Vukičević), Vidojević (od 46′ P. Petrović), Bukinac (od 46′ Radojević), Mitrović (od 73′ Ugrešić), Novičić (od 46′ Aleksić), Kuljanin (od 46′ Trifunović), Popović (od 73′ Veličković), Jevremović, Lazetić (od 46′ Mijatović).

Naredni meč mlada reprezentacija Srbije igraće u ponedjeljak (18.00), a protivnik će ponovo biti Rusija u Staroj Pazovi. Prethodnih dana Srbija je dva puta odmjerila snage sa olimpijskom (do 23 godine) reprezentacijom Iraka i oba puta slavila - prvo je bilo 3:0 u Bačkoj Topoli, a zatim 3:0 u Novom Sadu. Selekcija srpskih fudbalera do 21 godine prije toga je imala pobjedu (2:0) i remi (2:2) protiv olimpijske reprezentacije Kirgistana, pobjedu protiv mlade reprezentacije SAD (1:0), pobjedu protiv Češke (2:1) i pobjedu protiv Rumunije (2:1). Prije poraza od Rusa, Srbija je bila gotovo 13 mjeseci bez poraza.

Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine igraće se u ljeto 2027. godine, a domaćini će biti Srbija i Albanija. Pored dva tima koji organizuju turnir, već se zna da će na njemu učestvovati reprezentacije Hrvatske, Danske i Portugala. Preostala tri tima tek treba da obezbijede plasman kroz kvalifikacije, a samo takmičenje biće na programu od 17. juna do 4. jula. Mečevi u Srbiji igraće se na stadionu Partizana u Humskoj, na TSC Areni u Bačkoj Topoli, na stadionu Lagator u Loznici na stadionu Dubočica u Leskovcu.

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