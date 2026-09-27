Nakon izbacivanja iz reprezentacije Srbije prvi put se oglasio Lazar Jovanović.

Izvor: Pressefoto Rudel/Gunnar Berning / imago sportfotodienst / Profimedia

Lazar Jovanović je izbačen iz mlade reprezentacije Srbije odlukom Zorana Bate Mirkovića, a nakon još jednog incidenta u karijeri prvi put se oglasio. Mladi krilni fudbaler postavio je na svoj instagram profil nekoliko slika u dresu Udinezea i uz njih je postavio komentar.

"Samopouzdanje ne znači da će me svi voljeti, već da ću biti u redu s tim i ukoliko im se ne svidim", napisao je Lazar Jovanović nekoliko dana nakon što ga je selektor Mirković poslao nazad na sjever Italije zbog nediscipline.

Vidi opis Lazar Jovanović: "Samopouzdanje ne znači da će me voljeti" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Još dok je igrao u Crvenoj zvezdi pravio je probleme Lazar Jovanović. Sin dugogodišnjeg reprezentativca Srbije Milana Laneta Jovanovića se našao na snimku sa jutjuberom Bogdanom Ilićem poznatijim kao Baka Prase.

Nije mu ovo ni prvi put da je izbačen iz nacionalnog tima. Prije tri i po godine ga je odstranio Aleksandar Luković. Kada se Jovanović nije našao na spisku kandidata za Evropsko prvenstvo Luković je istakao da je prekršio disciplinske propise. Sada je to uradio i Bata Mirković, a Jovanović nakon Vojvodine, Crvene zvezde i Štutgarta krči svoj fudbalski put u Udinama.

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