logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Lazar Jovanović pred potpisom, dogovoreno je u toku noći": Mali Lane za sedam miliona evra prelazi u Udineze

"Lazar Jovanović pred potpisom, dogovoreno je u toku noći": Mali Lane za sedam miliona evra prelazi u Udineze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lazar Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića, prelazi iz Štutgarta u Udineze za sedam miliona evra, uz moguće bonuse.

Lazar Jovanović potpisuje za Udineze Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani srpski fudbaler Lazar Jovanović (19) na korak je do prelaska iz Štutgarta u Udineze. Njemački "Skaj sports" saznao je da su njegov klub i Italijani postigli dogovor u toku noći između nedjelje i ponedjeljka i da će bivši krilni napadač Zvezde definitivno nastaviti karijeru u Seriji A.

"Mali Lane", sin Milana Laneta Jovanovića, preći će u Udineze za sedam miliona evra, uz moguće bonuse. On je prošlog ljeta prešao u Štutgart iz Zvezde za pet miliona evra.

"19-godišnji napadač već u ponedjeljak će otputovati u Udineze na isplanirane ljekarske preglede i na potpisivanje ugovora", navodi isti izvor.

Jovanović nije dobio šansu

Nije Lazar Jovanović bio u prvom planu u Štutgartu. Ove sezone je sjedio na klupi u Kupu protiv Hanze iz Roštoka, a u Bundesligi nije bio ni među rezervama protiv Bajerna (1:5). Prošle sezone je ukupno nastupio samo šest puta, a propustio je i dio sezone zbog problema sa leđima.

Od ovog ljeta, Jovanović junior krenuće ispočetka - u Italiji, pod vođstvom austrijskog trenera srpskog porijekla Koste Runjaića.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lazar Jovanović Štutgart Udineze transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC