"Lazar Jovanović pred potpisom, dogovoreno je u toku noći": Mali Lane za sedam miliona evra prelazi u Udineze

Lazar Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića, prelazi iz Štutgarta u Udineze za sedam miliona evra, uz moguće bonuse.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani srpski fudbaler Lazar Jovanović (19) na korak je do prelaska iz Štutgarta u Udineze. Njemački "Skaj sports" saznao je da su njegov klub i Italijani postigli dogovor u toku noći između nedjelje i ponedjeljka i da će bivši krilni napadač Zvezde definitivno nastaviti karijeru u Seriji A.

"Mali Lane", sin Milana Laneta Jovanovića, preći će u Udineze za sedam miliona evra, uz moguće bonuse. On je prošlog ljeta prešao u Štutgart iz Zvezde za pet miliona evra.

"19-godišnji napadač već u ponedjeljak će otputovati u Udineze na isplanirane ljekarske preglede i na potpisivanje ugovora", navodi isti izvor.

Jovanović nije dobio šansu

Nije Lazar Jovanović bio u prvom planu u Štutgartu. Ove sezone je sjedio na klupi u Kupu protiv Hanze iz Roštoka, a u Bundesligi nije bio ni među rezervama protiv Bajerna (1:5). Prošle sezone je ukupno nastupio samo šest puta, a propustio je i dio sezone zbog problema sa leđima.

Od ovog ljeta, Jovanović junior krenuće ispočetka - u Italiji, pod vođstvom austrijskog trenera srpskog porijekla Koste Runjaića.