Lazar Jovanović se vraća u Crvenu zvezdu gdje će stići na šestomjesečnu pozajmicu iz Štutgarta.
Crvena zvezda je dogovorila pozajmicu Lazara Jovanovića, prenosi "Mocart sport". Mladi reprezentativac Srbije je igrač Štutgarta gdje je došao upravo sa "Marakane" za 5.000.000 evra, a sada bi poslije pola godine mogao da se vrati u Beograd.
Problem Jovanoviću napravili su transferi u finišu prelaznog roka kada je Štugart doveo Bonanija i El Kanusa i tako mu "zatvorio" poziciju. Na kraju je Jovanović upisao tri nastupa u Bundesligi i tri u Ligi Evrope.
Lazar Jovanović se vraća u Crvenu zvezdu: Prodat za 5.000.000 evra prije šest mjeseci, ponovo stiže na Marakanu
Sa druge strane Crvena zvezda se mučila sa pozicijama krila što zbog forme, a što zbog povreda, pa su na kraju u nekim mečevima krila igrali fudbaleri poput Hendela.
Kada je Jovanović odlazio dogovor je bio da Zvezda dobije 5.000.000 evra i 10 odsto naredne prodaje, a sada je navodno dogovor da nakon pozajmice taj procenat poraste na 20 odsto.
Jovanović je sin proslavljenog reprezentativca Srbije Milana Jovanovića, kao i stariji brat Dušana Jovanovića napadača koji je trenutno u Partizanu. U Crvenoj zvezdi je odigrao pet prvenstvenih mečeva prije odlaska na pozajmicu u OFK Beograd.