Lazar Jovanović se vraća u Crvenu zvezdu: Prodat za 5.000.000 evra prije šest mjeseci, ponovo stiže na Marakanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor mozzart sport
0

Lazar Jovanović se vraća u Crvenu zvezdu gdje će stići na šestomjesečnu pozajmicu iz Štutgarta.

Lazar Jovanović se vraća u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je dogovorila pozajmicu Lazara Jovanovića, prenosi "Mocart sport". Mladi reprezentativac Srbije je igrač Štutgarta gdje je došao upravo sa "Marakane" za 5.000.000 evra, a sada bi poslije pola godine mogao da se vrati u Beograd. 

Problem Jovanoviću napravili su transferi u finišu prelaznog roka kada je Štugart doveo Bonanija i El Kanusa i tako mu "zatvorio" poziciju. Na kraju je Jovanović upisao tri nastupa u Bundesligi i tri u Ligi Evrope. 

Sa druge strane Crvena zvezda se mučila sa pozicijama krila što zbog forme, a što zbog povreda, pa su na kraju u nekim mečevima krila igrali fudbaleri poput Hendela.

Kada je Jovanović odlazio dogovor je bio da Zvezda dobije 5.000.000 evra i 10 odsto naredne prodaje, a sada je navodno dogovor da nakon pozajmice taj procenat poraste na 20 odsto.

Jovanović je sin proslavljenog reprezentativca Srbije Milana Jovanovića, kao i stariji brat Dušana Jovanovića napadača koji je trenutno u Partizanu. U Crvenoj zvezdi je odigrao pet prvenstvenih mečeva prije odlaska na pozajmicu u OFK Beograd.

