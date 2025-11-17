Štutgart traži novi tim Lazaru Jovanoviću: Evo zašto ne može da igra ni za rezerve

Lazar Jovanović odlazi na pozajmicu iz Štutgarta.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Njemački "Bild" piše da bi 18-godišnji srpski krilni fudbaler Lazar Jovanović mogao da napusti Štutgart i da ode na pozajmicu tokom zime. Prema informacijama tog lista, klub bivšeg napadača Zvezde najradije bi želio da ga pošalje na pozajmicu negdje u Njemačkoj, da bi nastavio da se prilagođava fudbalu u toj zemlji.

Lazar Jovanović (18) sin je Milana Laneta Jovanovića, bivšeg reprezentativca Srbije, a stigao je u Njemačku u transferu od pet miliona evra. Ipak, za novi tim odigrao je do sada samo 45 minuta u tri nastupa - protiv Bazela u Ligi Evrope i protiv Union Berlina i Borusije Menhengladbah u prva dva kola Bundesa.

Otežavajuća okolnost za njega je to da nema pravo da igra za razvojni tim u trećoj ligi, jer je igrač koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske unije. Jovanovićev ugovor sa Štutgartom ističe 2029. godine i klub očigledno ima ozbiljne planove za njega.