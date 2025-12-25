Božićno čudo u "Medison skver gardenu": Kolek ušao sa kraja klupe i oduševio Njujork

Njujork Niksi pobijedili Klivlend u Medison skver gardenu 126:124, iako su gubili 17 poena razlike u četvrtoj četvrtini.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tajler Kolek, rezervista Njujork Niksa, heroj je prve utakmice u NBA ligi na Božić. U posljednjoj četvrtini utakmice protiv Klivlenda, ubacio je tri trojke i ukupno 11 poena, za ogroman preokret i potvrdu koliko je jak domaći teren ekipe iz "Velike jabuke".

Njujork Niksi su pobijedili čak 15. put u ukupno 17 utakmica na svom terenu, iako se u nekoliko faza utakmice činilo da je to nemoguće. Lider Klivlenda Donovan Mičel ubacio je 34 poena (4/9 za) tri, Darijus Garland 20 (3/4 za tri), Džejlon Tajson 16 (2/4 za tri), Evan Mobli 14...

Djelovalo je da Kavalirsi imaju pred sobom čistu situaciju u završnici utakmice u "Medison skver gardenu". Međutim, onda se ukazao Kolek, plejmejker rođen 2001. godine, koji je u timu od prošle sezone i čiju eksploziju mnogi nisu očekivali u kultnoj dvorani ispunjenoj slavnim ličnostima.

Ipak, Kolek je preuzeo na sebe veliki zadatak i ostvario ga. Pružio je pomoć prvoj zvijezdi tima Džejlenu Bransonu (34 poena, 6/12 za tri), efikasnom Džordanu Klarksonu (25 poena, 5/10 za tri) i saigračima. Kolek je završio meč sa ukupno 16 poena, uključujući i četiri postignute trojke iz pet pokušaja i uz to devet podijeljenih asistencija.

Kolek ove sezone prosječno postiže 4,8 poena i u decembru je ušao u životnu formu, jer je odigrao već četiri utakmice u kojima je postigao 16 i više poena. U srijedu je protiv Minesote postigao čak 20 poena, mada je njegov tim izgubio. Bila je to najava njegove velike noći na katolički Božić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!