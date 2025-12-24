Luka Dončić duplo popularniji od Nikole Jokića: Izašla nova lista, Somborac tek na 6. mjestu

Najviralniji košarkaš u NBA ligi je Luka Dončić iz Lejkersa, a upola manje pregleda od njega donosi Nikola Jokić.

Slovenački košarkaš Luka Dončić ubjedljivo je najpopularniji na društvenim mrežama, saopštio je ESPN. Američka televizija bavila se analizom gledanosti sadržaja na društvenim mrežama i otkrila je da su Dončić i njegovi potezi najviralniji, odnosno navijači najradije gledaju njegove majstorije sa utakmica.

Prema podacima koje je objavio "ESPN", snimci Luke Dončića pregledani su 845 miliona puta, što je ubjedljivo najviše od svih košarkaša u NBA ligi.

Luka Dončić, Victor Wembanyama and Stephen Curry top the NBA's list of most-viewed players on social media thus far this season:



Na drugom mjestu je Viktor Vembanjama, koji se tek nedavno vratio poslije povrede u tim San Antonija Spursa, a čiji su snimci pregledani 708 miliona puta, potom slijedi Stef Kari sa 703 miliona puta, vjerovatno i zbog koša koji je postigao iz tunela, pa onda Lebron Džejms (641 milion pregleda), odnosno aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander koji zatvara najboljih pet (496 miliona).

Tek na šestom mjestu nalazi se Nikola Jokić. Njegove majstorije, a znamo koliko ih je, pregledalo je 445 miliona. To djeluje doduše malo kada znamo šta izvodi svake večeri u NBA ligi, pa je tako bilo i prethodne noći u porazu od Dalasa.

U najboljih deset su još Ostin Rivs (Lejkersi), koji je najveće iznenađenje na listi pošto se ne radi o igraču iz serije vrhunskih, zatim Kevin Durent (Hjuston), pa "ruki" Kuper Fleg iz Dalasa, odnosno Janis Adetokunbo iz Milvokija koji je takođe dobar dio ove godine povrijeđen.