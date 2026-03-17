Britanac prvi digao glas protiv Novaka Đokovića, pa mu se poklonio

Džek Drejper je hvalio Novaka Đokovića tokom Indijan Velsa, a mnogi ne znaju da je prije godinu dana prvi imao hrabrosti da kaže da se ne slaže sa Srbinom. Zbog toga ga je Nole još više poštovao, jer ima svoj stav.

Britanski teniser Džek Drejper pobijedio je Novaka Đokovića na Indijan Velsu (2:1) i poslije meča iznio niz lijepih stvari na račun najvećeg ikada. Kazao je Drejper svojim Britancima da mu je Đoković "idol od detinjstva", da mu je nevjerovatno šta i dalje radi u veteranskim godinama, a ono što mnogi ne znaju je da se njih dvojica jedno vrijeme nisu slagali.

O čemu se radi? Baš na prošlogodišnjoj "američkoj turneji", tokom tog je Novak Đoković pokrenuo sa svojim nekadašnjim sindikatom PTPA tužbu protiv ATP organizacije, što se nije dopalo Džeku Drejperu. Imao je svoj stav na ovu temu i rado ga podijelio, tako da kod njega nije bilo ustručavanja, kao kod nekih drugih tenisera. Možda je baš zbog toga Novak Đoković i počeo još više da cijeni Drejpera, pošto je jasno rekao šta misli.

"Iskreno, ne znam ništa o tome... Nisam imao nikakvog kontakta ni sa kim iz PTPA", rekao je prvo Britanac za "Skaj Sports", a onda je počelo klupko da se odmotava: "I da, opet podržavam ATP. Ne znam ništa o tome. Zaista se nisam raspitivao, to je moj brutalno iskren odgovor".

Zbog čega Džek Drejper nije na Novakovoj strani? Tu je ponudio odgovor koji bi vrlo lako mogao da se razbije argumentima, ali čini se da je svakako za ATP bilo najvažnije da navijači čuju da je makar jedan teniser iz vrha uz njih: "Ja mislim da ATP zaista odlično podržava igrače i da su strukture koje su postavili dobre, tako da podržavam ATP. Znam ljude iznutra i njihove namjere, nisam ništa čitao o tome, ali to je moje mišljenje", dodao je prošlogodišnji osvajač Indijan Velsa.

Šta je tražio Đoković?

Uoči početka mastersa u Majamiju, PTPA je podnijela tužbu protiv ATP, ITF, WTA i ITIA, ali bez potpisa Novaka Đokovića. U njoj se navodi da ove organizacije "upravljaju korumpiranim i nezakonitim sistemom koji zloupotrebljavaju", uz poruku da je tenis kakav gledamo danas "pokvaren".

"Iza glamuroznog turnira koji promovišu optuženi, igrači su zarobljeni u nepravednom sistemu koji iskorišćava njihov talenat, potiskuje njihovu zaradu i ugrožava njihovo zdravlje i bezbjednost", navedeno je tada iz PTPA, dok je u tužbi navedeno da sva ta tijela "funkcionišu kao kartel primjenjujući niz drakonskih, isprepletanih antikonkurentnih ograničenja i zloupotreba". Navodi se da se sve to čini kako bi se smanjila konkurencija koja omogućava kartelu da plati "vještački nisku kompenzaciju" igračima i da spriječi potencijalne konkurente da uđu na tržište. Šta je Drejper sada rekao o Đokoviću? "Slušajte, znam da je možda imao malo problema u Indijan Velsu posljednjih godina i da možda ne igra baš na svom najboljem nivou, ali on je i dalje nevjerovatan takmičar i neko ko daje apsolutno sve od sebe u svakom meču. Ne gledam mnogo tenis kada sam van terena, ali kada on igra, uvijek gledam i divim se. Uvijek ima nešto u rezervi kada izađe na teren i to mora da se poštuje", naglasio je Drejper i dodao: "Bio je to težak meč, a on sa 38 godina i sa svim tim što je prošao u karijeri i dalje igra na tom nivou. Mislim da smo svi veoma zahvalni što je i dalje na Turu i što i dalje daje sve od sebe. Lijepo je za nas mlađe igrače da još uvijek imamo nekoga takvog, jednog od najvećih, na koga možemo da se ugledamo", dodao je Drejper i zaključio: "Imam ogromno poštovanje prema Novaku. Proći kroz ovaj meč danas je nešto što ne mogu da opišem". Zašto je Đoković napustio PTPA? Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia Novak Đoković bio je vrlo uključen u promjene u tenisu, zato je osnovao PTPA zajedno sa Vasekom Pospišilom, da bi baš poslije pomenute "borbe" sa ATP počeo i da diže ruke od ovog projekta. "Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donijeta je usled dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani". "Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće. Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspjeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

