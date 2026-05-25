Vasilije Micić isključen za samo 11 minuta: Novi haos u Hapoelu zbog srpskog košarkaša

Srpski košarkaš Vasilije Micić ekspresno je isključen sa meča Hapoela i Nes Ziona

Hapoel iz Tel Aviva pobijedio je Nes Zionu 81:75 u 22. kolu domaćeg šampionata, ali trijumfu tima nije mnogo doprinio srpski košarkaš Vasilije Micić. Rođeni Kraljevčanin isključen je poslije 11 minuta igre.

Hapoel iz Tel Aviva ostaje vrlo ubjedljiv na tabeli, zauzima drugo mjesto sa skorom 21-3, a u svom ritmu ostaje i Micić. Srpski košarkaš čitave sezone, posebno u završnici, ima problem sa ličnim greškama, pa i isključenjima. Micić je na parketu proveo 10 minuta i 35 sekundi, a onda je ekspresno morao u svlačionicu.

Najprije je srpski košarkaš dobio tehničku grešku, a onda je početkom druge dionice napravio i nesportsku, pa su ga sudije poslale na "tuširanje". Iako nije mogao da pomogne timu, Hapoel je uspio da slavi i dođe do još jedne važne pobjede.

Tim je predvodio Iš Vejnvart sa 18 poena i tri skoka, a drugi najbolji u ekipi pobjednika bio je Jam Madar sa 13 poena, šest skokova i pet asistencija. Na drugoj strani najbolji je bio Brus Braun sa 23 poena i pet skokova, dok je iz igre šutirao 57 odsto.

Kada je u pitanju Micić, srpski košarkaš je bio starter, a susret je završio sa sedam poena i dvije asistencije. Imao je i dvije izgubljene lopte i jednu ukradenu, a iz igre je šutirao 50 odsto. Pogodio je jednu trojku, jednu dvojku i bio je nepogrešiv sa linije penala.