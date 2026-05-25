Potvrđena najgora povreda u sportu: Košarkaš Real Madrida mora na operaciju

Real Madrid potvrdio je najlošije vijesti, Usman Garuba pokidao je Ahilovu tetivu i čeka ga dug oporavak

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Real Madrida igrali su oslabljeni u finalu Evrolige, nakon što je centar Usman Garuba doživio tešku povredu. Nekoliko dana kasnije španski velikan potvrdio je loše vijesti - Garuba je doživio potpunu rupturu lijeve Ahilove tetive, što se smatra jednom od najtežih povreda u sportu, pored kidanja ukrštenog ligamenta.

Garuba se povrijedio u meču protiv Valensije, a poslije obavljenih medicinskih pregleda ustanovljeno je da je dvadesetčetvorogodišnji Madriđanin doživio kidanje lijeve Ahilove tetive. Garuba je početkom posljednje dionice pao na parket, a izraz lica nagovijestio je da je riječ o težoj povredi. Na teren je odmah ušla ljekarska pomoć, a košarkaš je uz pomoć saigrača napustio parket, pošto nije mogao samostalno da hoda.

Španac će uskoro biti podvrgnut operativnom zahvatu, već u narednim danima. "Nakon pregleda koje su danas obavile medicinske službe Real Madrida nad našim igračem Usmanom Garubom, ustanovljena je potpuna ruptura Ahilove tetive lijeve noge. Garuba će u narednim danima biti podvrgnut operaciji."

Garuba je ove sezone odigrao 40 utakmica u Evroligi, a postao je posebno važan za tim Reala od trenutka kada se Edi Tavares povrijedio. Na parketu je provodio 12 minuta, bilježio je 5,2 poena i 2,8 skokova. Na kraju, morao je da propusti finale Evrolige u kojem je njegov tim poražen 92:85.