Humska cilja pojačanje iz snova: Partizan u Francusku krenuo da ostvari (ne)moguće

Partizan bi u Humsku želio da dovede fudbalera Nice Terema Mofija

Izvor: MN PRESS

O željama Partizana govori se na sve strane. Iz Humske ciljaju ka Gorici u Hrvatskoj, ali i ka Nici u kojoj igra Terem Mofi (27). Riječ je o vrlo skupom igraču, ali "parni valjak" nesumnjivo ima velike ambicije u narednoj sezoni.

Mofi, koji do kraja sezone nosi dres Porta kao pozajmljeni igrač, postao je šampion države sa klubom iz Portugala. Kako stvari stoje, Nigerijac nije u planovima francuskog kluba za narednu sezonu, te bi možda mogao da obuče dres beogradskog velikana. Mofi ima još godinu dana ugovora sa Nicom, u koju je stigao 2023. i plaćen je čak 22.500.000 evra.

Jasno je da je riječ o cifri o kojoj u Humskoj samo maštaju, ali eventualna pozajmica mogla bi da pomogne Parnom valjku. Plata momka iz Nigerije iznosi 2.800.000 evra godišnje, što je još jedan od problema u Humskoj.

Mofi je trenutno procijenjen na 10.000.000 evra, znatno manje nego prije nekoliko godina, ali činjenica da igra na nešto slabijem nivou dovela ga je do lošijeg ranga na tržištu. Mofi ima priliku da u reprezentaciji Nigerije promijeni mišljenje koje o njemu vlada, u nacionalnom timu važi za jednu od ključnih figura sa 19 odigranih mečeva.