logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Humska cilja pojačanje iz snova: Partizan u Francusku krenuo da ostvari (ne)moguće

Humska cilja pojačanje iz snova: Partizan u Francusku krenuo da ostvari (ne)moguće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan bi u Humsku želio da dovede fudbalera Nice Terema Mofija

Partizan želi Terema Mofija Izvor: MN PRESS

O željama Partizana govori se na sve strane. Iz Humske ciljaju ka Gorici u Hrvatskoj, ali i ka Nici u kojoj igra Terem Mofi (27). Riječ je o vrlo skupom igraču, ali "parni valjak" nesumnjivo ima velike ambicije u narednoj sezoni.

Mofi, koji do kraja sezone nosi dres Porta kao pozajmljeni igrač, postao je šampion države sa klubom iz Portugala. Kako stvari stoje, Nigerijac nije u planovima francuskog kluba za narednu sezonu, te bi možda mogao da obuče dres beogradskog velikana. Mofi ima još godinu dana ugovora sa Nicom, u koju je stigao 2023. i plaćen je čak 22.500.000 evra.

Jasno je da je riječ o cifri o kojoj u Humskoj samo maštaju, ali eventualna pozajmica mogla bi da pomogne Parnom valjku. Plata momka iz Nigerije iznosi 2.800.000 evra godišnje, što je još jedan od problema u Humskoj.

Mofi je trenutno procijenjen na 10.000.000 evra, znatno manje nego prije nekoliko godina, ali činjenica da igra na nešto slabijem nivou dovela ga je do lošijeg ranga na tržištu. Mofi ima priliku da u reprezentaciji Nigerije promijeni mišljenje koje o njemu vlada, u nacionalnom timu važi za jednu od ključnih figura sa 19 odigranih mečeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC